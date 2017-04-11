محاكم رأس الخيمة تطلق أول برنامج تدريبي للقضاة على مستوى الدولة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة سلسلة محاضرات برنامجها التدريبي، الأكبر من نوعه، في سابقة تعد الأولى على مستوى الدولة في المجال القانوني، والذي يتمحور حول "أفضل التجارب العالمية في العمل القضائي وتحقيق العدالة" لأعضاء السلطة القضائية.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بمنتجع وسبا دبل تري باي هيلتون في جزيرة المرجان، المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة والمستشار حسن سعيد محيمد النائب العام للإمارة، والدكتور سيف الشميلي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، وديفد جالو رئيس أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي ورؤساء المحاكم وعدد من أعضاء السلطة القضائية.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن عقد الشراكة المؤسسية التي أبرمت مؤخراً بين محاكم رأس الخيمة وأكاديمية القانون بالمركز المالي العالمي، ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف القضاة بأفضل التجارب العالمية في إرساء العدالة والفصل في القضايا المعقدة، ونقل تجربة العمل القضائي في الدول المتقدمة الأخرى وسير إجراءات التقاضي فيها إلى محاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى السرعة في زمن التقاضي.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف 80 قاضيا من الدائرة ويمتد على مدار شهرين ويشتمل على 6 محاضرات، حيث يقدمها القاضي علي شامس المدحاني بالإضافة إلى عدد من القضاة في محاكم المركز المالي العالمي.

تطوير

من جانبه أشاد ديفد جالو رئيس أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي بمتانة العلاقة التي تربط محاكم رأس الخيمة وأكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي، حيث أصبحت علاقة متينة في مختلف المجالات وهو ما نتطلع إليه مستقبلا إلى زيادتها وتوسعتها، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعتبر خطوة مهمة في إطلاع القضاة على سير العدالة في محاكم المركز المالي العالمي والدول الأخرى التي سجلت مبادرات ناجحة في مجال تطوير العمل القضائي.