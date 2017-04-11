محمد بن راشد: الإمارات تصدرت العالم في تقديم المساعدات التنموية الإنسانية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، إنه تم اليوم الإعلان أن الإمارات تصدرت كافة دول العالم في تقديم المساعدات التنموية الإنسانية للعام 2016 نسبة إلى دخلها القومي.

وأضاف سموه على حسابه الرسمي في تويتر " ان الإعلان جاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجاء الإعلان ونحن نعيش عاما للخير ..وجاء الإعلان وشعبنا يعلن يوميا عن مبادرات جديدة للعطاء".

وأكد سموه إن الإمارات لا تقدم مساعدات مشروطة ولا تنتظر مصالح مقابلة ولا تريد إلا الخير والاستقرار لكافة الشعوب، مشيرا سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي دفعا بالإمارات للمركز الأول عالميا بالعطاء وحكومتنا عازمة على ترسيخ ومأسسة واستدامة هذه القيمة في الأجيال الجديدة.