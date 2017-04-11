"ولا يهمك ..وصلناك " مبادرة جديدة لإدارة الجنسية في أبوظبي

أطلقت الإدارة العامة للجنسية ممثلة في إدارة الجنسية بأبو ظبي، صباح أمس الإثنين في مركز دلما مول التجاري مبادرة جديدة بشعار " ولا يهمك ..وصلناك " بهدف نشر ثقافة التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية واستخداماتها من أجل اسعاد المتعاملين بتقديم خدمة متميزة لهم في أماكن تواجدهم،والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بخدمات إدارة الجنسية في أبوظبي دون الحاجة إلى الحضور لمراكز تقديم الخدمة تسهيلاً عليهم.

أطلق المبادرة العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية بحضور العميد يوسف الخوري نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد مرشد حمد المزروعي مدير إدارة الجنسية بأبوظبي وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين العاملين في الإدارة العامة للجنسية وإدارة الجنسية.

وأوضح الراشدي أن المبادرة تهدف للتعريف بالخدمات الإلكترونية الذكية المتوفرة عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، مثل تجديد جوازات السفر الخاصة بالمواطنين في مراكز التسوق والجمعيات، بغية إسعاد المتعاملين وتعزيزاً للأداء المؤسسي المتميز واستدامة العلاقة مع المجتمع من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وقيم الوزارة المتمثلة في تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة والمسؤولية المجتمعية اتجاههم.

وأضاف أننا نهدف لتعزيز الجهود للتعريف بالخدمات الذكية والالكترونية والمزايا التي تقدمها مواقع الوزارة الالكترونية، والتي تشمل معظم الخدمات التي تقدمها الإدارة، إضافة لتعريف الجمهور بكيفية تعبئة البيانات والاستخدام الأمثل للتطبيق للحصول على خدمات سريعة آنية تتطابق مع أفضل المعايير الدولية.