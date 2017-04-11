نظام الغياب والحضور بكليات التقنية العليا رفع نسبة النجاح من 46% إلى 72%

قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا إن نظام الغياب والحضور الذي أقرته الكلية العام الحالي، نجح في رفع نسبة النجاح في السنة التأسيسية من 46% خلال العام الدراسي الماضي الى 72% خلال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن الإحصائيات تبين بأن العام الدراسي السابق شهد تسجيل 4294 حالة تغيب، وأن النظام الجديد خفض عدد التغيب إلى 67 حالة خلال العام الجاري.

جاء ذلك رداً على سؤال من العضو سالم علي الشحي في أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح الدكتور الشامسي في رده علي سوال للمجلس الوطني : إن الكليات بدأت في تطبيق سياسة الغياب للطلبة بدءاً من العام الدراسي الجاري، وذلك بما يدعم الالتزام الطلابي بالدراسة، وفي الوقت ذاته يمنح الطلبة المغيبين بأعذار مقبولة وفق الحدود المسموح بها فرصة تعويض ما فاتهم من الدراسة الأكاديمية في المساق الذي تغيبوا عنه.

وتابع : مع التطبيق الفعلي لقانون الغياب آخذين في الاعتبار أصحاب الأعذار المقبولة فإنه لم يتأثر الطالب الجاد والملتزم، حيث بقيت نسبة الإنسحاب من المساقات ثابتة 2% ، في حين توضح الأرقام مدى التحسن والتزام الطلبة بالحضور مع انخفاض عدد الطلبة الذين تجاوزوا النسبة المسموح بها، واستمروا دون وجود أعذار من 4294 طالب إلى 67 طالب في الفصل الدراسي الحالي.

وأشار الشامسي إلى أن النظام نجح في رفع نسبة النجاح في السنة التأسيسية من 46% خلال العام الدراسي الماضي إلى 72% خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف: في حال تغيب الطالب بنسبة أقل عن الحد الأعلى المسموح به 15% في المساق وقدم عذرا مقبولا مدعما بالمستندات والوثائق، سيكون مؤهلا للحصول للدعم الأكاديمي لتعويض مافاته وذلك دون الغاء أي يوم من أيام الغياب من سجل الطالب الدراسي، على أن يتحمل القسم المعني في الكلية مهام تكليف الطالب بإنجاز واجبات محددة ذات الصلة للتعويض.