محمد بن زايد: دور الإمارات مؤثر ومهم في القضايا الإقليمية والدولية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات حريصة على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع جميع شعوب ودول العالم.

مشيراً خلال استقباله سفراء للدولة أمس، إلى أن الإمارات، لها حضورها المؤثر ودورها المهم والبنّاء إقليمياً ودولياً. كما أكد سموه خلال اتصال بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقوف الإمارات إلى جانب مصر في التصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها. وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب المصري على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة الإرهاب.

وأكد سموه أيضاً، التزام الإمارات بدعم واستقرار ليبيا. وأضاف لدى استقباله المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الإمارات ستبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين.

واستقبل سموه أمس، الأمير اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد العمليات الخاصة المشتركة لدول التحالف العربي، الذي أطلع سموه على تطورات الأوضاع في اليمن.

تابع التفاصيل









