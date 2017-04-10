محمد بن زايد يعزي الرئيس المصري هاتفياً في ضحاياً التفجيرين الإرهابيين

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اعرب فيه عن خالص عزائه و مواساته في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

واكد سموه خلال الاتصال وقوف دولة الامارات العربية المتحدة وتضامنها الى جانب مصر وشعبها في التصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه الحارة وصادق مواساته لذوي وأسر الضحايا داعياَ المولى عز وجل أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

كما أعرب سموه عن ثقته في قدرة الشعب المصري على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة الاٍرهاب داعيا الله تعالى ان يحفظ الشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه.

وقد أعرب فخامة الرئيس المصري عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان مشيراً فخامته إلى اعتزاز الشعب المصرى بما يجمعه بنظيره الإماراتى من علاقات ود وإخاء امتدت منذ عقود طويلة ومؤكداً تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب ومخططاته التي لا تستهدف النيل من مصر فقط بل من الأمة العربية بأسرها.