محمد بن زايد يستقبل الرئيس الصومالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بالرئيس الصومالي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشعب الصومالي لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الصومالية الوطنية وتقديم المساعدات الاجتماعية والخيرية.

واطلع سموه من الرئيس الصومالي على جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيماته ومجموعاته الإرهابية للحفاظ على الامن والاستقرار على الأراضي الصومالية.

وعبر الرئيس الصومالي عن شكر الصوماليين العميق للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الامارات الذي ساهم مساهمة في دعم استقرار الصومال واشار الى ان موقف دولة الامارات الإيجابي يحفظه الشعب الصومالي في ذاكرته ويثمنه ويقدره.

وأعرب عن تقديره لقيادة دولة الامارات وما تبديه من دعم متواصل للشعب الصومالي حتى في احلك الظروف وثمن غاليا حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الإيجابي والودي تجاه الصومال وشعبه.

من جهته اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ستستمر في دعم الأشقاء في الصومال ومساعدته في بناء مؤسساته الوطنية لدعم الأمن والاستقرار والتنمية متمنيا سموه للشعب الصومالي كل خير وتقدم وان يحقق طموحاته وتطلعاته بالتعاون والتكاتف وتغليب المصلحة الوطنية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الى ان التزام دولة الامارات العربية المتحدة بالعلاقة التاريخية مع الشعب الصومالي مستمر وان دولة الامارات ستقف داعمة لجهود الرئيس فرماجو الساعية للامن والاستقرار والتنمية وستكون سندا لهذه الجهود .

كما تم خلال اللقاء تناول عدد من التطورات والمستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

حضر من الجانب الصومالي يوسف غراد وزير الخارجية وعبدالقادر معلم نور وزير شؤون الرئاسة وحسين شيخ علي مستشارالامن القومي وعدد من المسؤولين..كما حضر اللقاء محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال و عبدالقادر شيخي محمد الحاتمي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة.