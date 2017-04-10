معرض الإمارات للوظائف يواصل فعالياته في يومه الثاني

يواصل معرض الإمارات للوظائف الذي ينظمه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي فعالياته في يومه الثاني بمشاركة نخبة من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة التي تعمل في أكثر من 20 مجالاً مختلفاً.

وتقدم #البيان تغطية مباشرة للمعرض على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مباشر..الأجواء في #معرض_الإمارات_للوظائف في يومه الثاني الذي يعقد بمشاركة 100 عارض ويقدم 600 فرصة عمل من 27 جهة حكومية@MyCareersUAE pic.twitter.com/NRwbaDLT6X — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2017