معرض الإمارات للوظائف يواصل فعالياته في يومه الثاني

يواصل معرض الإمارات للوظائف الذي ينظمه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي فعالياته في يومه الثاني بمشاركة نخبة من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة التي تعمل في أكثر من 20 مجالاً مختلفاً.
وتقدم #البيان تغطية مباشرة للمعرض على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
مباشر..الأجواء في #معرض_الإمارات_للوظائف في يومه الثاني الذي يعقد بمشاركة 100 عارض ويقدم 600 فرصة عمل من 27 جهة حكومية@MyCareersUAE pic.twitter.com/NRwbaDLT6X— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2017
.@MyCareersUAE جلسات "الأمل والإلهام" على هامش #معرض_الإمارات_للوظائف يتحدث فيها مؤثرون على شبكات التواصل#careerspiration @MyCareersUAE #البيان pic.twitter.com/SwmEVpUoSL— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2017
خصص #معرض_الإمارات_للوظائف في يومه الثاني الفترة الصباحية حتى الساعة 1:00 ظهرا للنساء @MyCareersUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PB7UrkEA24— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2017
خميس المهيري من @dubaicustoms : نطرح 144 وظيفة منها 50 وظيفة للخريجين الجدد كما خصصنا وظائف لذوي الإعاقة بنسبة 2 %.#معرض_الإمارات_للوظائف pic.twitter.com/IZ4N0bD9QC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2017