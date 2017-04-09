بالفيديو.. محمد بن راشد يلتقي سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مجلس متحف الاتحاد في منطقة جميرا في دبي مساء اليوم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أصحاب السعادة سفراء وممثلي الدولة في الخارج ورؤساء بعثاتنا الدبلوماسية في المنظمات العربية والدولية الذين يشاركون في الملتقى الحادي عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالفترة من التاسع حتى الثالث عشر من ابريل الجاري .

وقد تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الى السفراء وممثلي الدولة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية مرحبا بهم في ملتقاهم السنوي ومؤكدا لهم انهم يحظون بدعم قيادتهم لتمكينهم من أداء رسالتهم الوطنية والانسانية على اكمل وجه بما يشرف دولتنا ويرفع اسمها عاليا في الاوساط الدولية والاقليمية .

وقال سموه " انا سعيد وفخور ان التقيكم واتحدث اليكم بحضور الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور أنور محمد قرقاش وأدعوكم اخواني الى ان تكونوا دعاة خير وسلام لدولتكم وشعبكم فأنتم عيون قيادتكم في الدول التي تعملون فيها وعليكم التمسك دائما وأبدا بالأخلاق الفاضلة وبقيم ومبادىء دولتكم التي لا يمكن ان تكون إلا قيما للتسامح وحب الخير والسلام والعطاء والانفتاح على الآخر وفهمه دون تعصب وبغض النظر عن انتماء هذا الآخر الجغرافي والديني والعرقي" .

ووجه سموه السفراء بأن يروجوا لدولتهم في الدول الصديقة وان يكونوا خير ممثلين لشعبهم وقيادتهم التي ترعاهم وتتابع نشاطهم وجهودهم التي يبذلونها من اجل إعلاء مكانة دولتنا وترسيخ سمعتها الطيبة والترويج لحضارة شعبنا والامكانات المادية والطاقات البشرية والمشاريع التنموية المستدامة التي تنفذ في مختلف مناطق بلادنا وعلى امتداد مساحة الوطن .

ودعا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدولة في الخارج للوقوف على أحوال مواطنينا في أمكنة تواجدهم خاصة المرضى منهم والطلبة والدارسين في الجامعات ورجال الاعمال وحتى السياح للاطمئنان عليهم ومد يد العون والدعم لهم اذا ما احتاجوا الى ذلك سبيلا .

وقال سموه "عليكم اخواني مد جسور دائمة بين سفاراتكم ومواطنينا في الدول الشقيقة والصديقة فهذا واجبكم وأنتم تعرفون واجبكم تماما ولستم بحاجة الى تذكير لكن حرصنا كقيادة على سلامة وإسعاد ابناء وبنات شعبنا في الداخل والخارج ولهذا اجدد التأكيد على هذا الموضوع الوطني والانساني المهم .

واكد سموه مجددا على اننا في دولة الإمارات نريد ان تكون دولتنا النموذج الامثل في المنطقة ولدينا كل المقومات والامكانات لنكون كذلك وانتم اخواني القوة الناعمة ""soft power لتكونوا عنصرا رئيسيا من عناصر الترويج والتعريف بدولتكم التي تزخر بالطاقات البشرية المتعلمة والكفوؤة وبرؤية بعيدة وتتشبث بمبادئها السياسية والانسانية الثابتة.

واضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا : انا فخور بما تحقق لشعبنا من انجازات شتى واليوم زرنا محطة براكة للطاقة النووية ذات الاغراض السلمية في منطقة الظفرة واطلعنا على هذا الإنجاز الوطني الحيوي والتقيت شباب الوطن المتدربين على تشغيل وادارة هذه المحطة والحمدلله اثلج صدري بالكفاءات الوطنية الشابة والجادة في التعليم والتدريب والوصول الى مصاف العلماء والخبراء العالميين" .

واشاد سموه بأداء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومساعديه وعلى رأسهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية منوها سموه بالطاقة الإيجابية العالية التي يختزنها عبدالله بن زايد وحرصه الأكيد على تفعيل دورة ورسالة "الخارجية والتعاون الدولي" التي عززت دور دولتنا العزيزة في المحافل والاوساط الدولية وباتت دولة مؤثرة في الاحداث والتطورات الاقليمية والدولية لصالح السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

وأثنى سموه على فكرة تنظيم الملتقى الذي يرعاه سمو الشيخ عبدالله بن زايد للسفراء وممثلي الدولة في الخارج كي يظلوا على إطلاع دائم على ما يجري في دلوتهم من انجازات اقتصادية وتنموية واجتماعية وعمرانية وغيرها مؤكدا سموه على انه من الاهمية بمكان ان يظل السفراء على تواصل مع الجهات والمسؤولين المختصين في الدولة للتشاور والتنسيق فيما يخص الترويج لبلادنا واستقطاب المزيد من الاصدقاء والمستثمرين والسياح والمثقفين وغيرهم من صناع القرار والفاعليات الدولية في مختلف دول العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة محمد عبدالله الريسي وكيل وزارة الخارجية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من مديري الإدارات وكبار موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي .