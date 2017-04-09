الطقس و درجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو بوجه عام غائم جزئيا ومغبر قليلا أحيانا على بعض المناطق خلال النهار ويكون معتدلا خلال الليل والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

و حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام.

و حالة البحر.. خفيف .. متوسط .. وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل وقدمين إلى أربعة أقدام في العمق .. و أعلى مد الساعة 12:47 وأدنى جزر عند الساعة 18:56 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 40 25 50 10.

دبي 38 27 60 15 .

الشارقة 38 22 60 15.

عجمان 37 23 65 15.

أم القيوين 37 22 65 15 .

رأس الخيمة 38 21 70 15 .

الفجيرة 33 23 60 30.

العين 40 26 40 10 .

ليوا 42 24 50 10 .

الرويس 39 23 65 15 .

السلع 38 23 70 20.

دلما 34 24 75 45 .

طنب الصغرى 35 23 80 55 .

طنب الكبرى 35 23 80 55 .

أبوموسى 35 23 80 50.