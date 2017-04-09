"طرق دبي" تستعرض شواغر في مجالات عدة بمعرض الإمارات للوظائف

شاركت هيئة الطرق والمواصلات، في معرض الإمارات للوظائف السابع عشر، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والشركات في الدولة، والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى دفع عجلة التوطين بتوظيف الكوادر الشابة من خريجي الدولة وإلحاقهم بسوق العمل.

وأوضحت السيدة كوثر كاظم، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لديها، لاسيما أنه يستقطب شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الهيئة استحدثت في المعرض مبادرة "تمكين مع هيئة الطرق والمواصلات" وهو عبارة عن برنامج تدريبي يستغرق 6 شهور يهدف إلى تدريب المواطنين من خريجي الجامعات الذين لم يلتحقوا بوظائف منذ عام بعد تخرجهم، حيث يتم تدريبهم على مهارات العمل الوظيفي وصقلهم في مجال عمل هيئة الطرق والمواصلات لتهيئتهم في سوق العمل، وأن اختيار الخريجين يتم وفق معايير خاصة بالبرنامج، وأنهم بعد الانتهاء من التدريب سيم تنظيم مقابلات للمتدربين مع عدد من قيادات الهيئة لتلقي التوجهيات والنصائح التي تعزز من مشوارهم الوظيفي، موضحة أن الهيئة استعرض في جناحها عددا من الشواغر تمثلت بتخصصات متنوعة سواء في مجالات الهندسة، المالية، الاستثمار، التدقيق الداخلي، الوظائف الإدارية، أنظمة المعلومات، الجودة والصحة والسلامة والبيئة، التخطيط الاستراتيجية.

وأكدت أنه تم إجراء مقابلات فورية للمتقدمين للوظائف الشاغرة من قبل مديري الإدارات المعنيين خلال فترة المعرض مما يسهم في الإسراع في عملية التوظيف، مشيرة إلى أن الهيئة تنفذ حاليا برنامج (إعداد) وهو عبارة عن تأهيل وتدريب مجموعة من الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال برنامج زمني لمدة عامين، وأن البرنامج يوفر مزايا إضافية كالتدريب العملي المتخصص، والمكافآت والحوافز التشجيعية شريطة أن يكونوا من الطلبة المتفوقين.

وفي نفس السياق، أشارت كاظم إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية بالهيئة بلغت 95.4 % ، فيما وصلت في إجمالي الوظائف الموطّـِنة إلى 84.8% ، وأن الهيئة تحرص دائما على وضع خطط استراتيجية لاستقطاب الكوادر المواطنة في مختلف المجالات، سواء عن طريق المشاركة في معارض التوظيف أو من خلال مصادر الاستقطاب الأخرى، وذلك في إطار الالتزام بتوجهات الحكومة الرشيدة وتحقيق أهدافها السامية في هذا المجال.