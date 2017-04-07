محمد بن زايد: أمانة العمل والعطاء لوطن الخير والسعادة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيديو عبر «تويتر»، مستحضراً فيه أقوالاً لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن وحدة المصير والأهداف والمصالح والجهود التي بُذلت لتحقيق سعادة شعب الإمارات ورفاهيته. وتؤكد مضامين الفيديو أن راية المسيرة التي بدأها زايد الخير وإخوانه المؤسسون في أيدٍ أمينة، حيث دوّن سموه في تقديم الفيديو: «أمانة العمل والعطاء لوطن الخير والسعادة». وتضمن الفيديو مقتطفات من كلمة سابقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أكد فيها ضرورة أن يكون كل مواطن سفيراً لبلده، بما يعزز مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل البلاد، وليس النفط.

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