الإمارات ترحب بكل الجنسيات والأعراق

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات ترحب بضيوفها من كل الجنسيات والأعراق والثقافات. وقال سموه خلال حضوره اللقاء السنوي لمستثمري وموظفي شركة «فوريفر ليفينغ بروداكس إنترناشيونال» الأميركية العاملة في مجالات المواد والمستحضرات التجميلية والعلاجية والسياحة والترفيه، والذي عقد في دبي، أمس، ويستمر أسبوعاً وضم 12 ألف مستثمر وموظف، إن خطوة الشركة باختيار دبي لإقامة تجمعها السنوي تعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة المال والأعمال والاستثمار والسياحة، وتعكس السمعة الطيبة لدبي السعادة والفرح والسلام.

وخلال لقائه ولي عهد دبي قال كريغ موغان، رئيس الشركة التي وصلت مبيعاتها العام الماضي 1.6 مليار دولار، وتمتلك وتدير 65 منتجعاً سياحياً حول العالم إنه اختار دبي لتكون المدينة الأولى خارج الولايات المتحدة لهذا التجمع السنوي لمستثمري وموظفي وعملاء الشركة الذين جاؤوا من مختلف بلاد العالم ومن شتى الثقافات.

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