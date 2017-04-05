65 ألف عربي يتقدمون للعمل مع محمد بن راشد

حدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 10 مايو المقبل، موعداً لإعلان الفائز في مبادرة صنّاع الأمل. ونشر سموه في تدوينة عبر حسابيه الرسميين في «تويتر وإنستغرام »، إحصائية للمشاركين في المبادرة من جميع أنحاء الوطن العربي، والذين فاق عددهم 65 ألف مشارك، توزعوا بين فئات الجائزة المختلفة، وعلّق سموه على تلك المشاركات بالقول: »شكراً لكم«.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلن أواخر فبراير الماضي، بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي، حيث دوّن سموه في »تويتر«: »نبحث عن #صناع_الأمل في عالمنا العربي«، مرفقاً سموه التغريدة بقائمة بدأت بجملة: »مطلوب للعمل معنا«.

وأعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، انتهاء مرحلة تلقي الترشيحات لمبادرة »صناع الأمل«، حيث تبلغ قيمة جائزة الفائز الأول فيها مليون درهم.

وتهدف مبادرة »صنّاع الأمل«، إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، والاحتفاء بأصحابها الذين يتطلعون إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل، وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، وصناعة الفرق في حياة الناس.

وقد تم الإعلان أن مرحلة الفرز الأولى بدأت لاختيار أفضل 12 مرشحاً خلال أبريل الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة فرز ثانية لتحديد أفضل 5 مرشحين، على أن يتم الإعلان عن الفائز الأول 10 مايو في حفل كبير بدبي.