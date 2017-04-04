كلداري يجيب عن أسئلتكم مباشرة عبر البيان

تستضيف صحيفة البيان اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً الدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #30دقيقة_مع_كلداري .

وسيقدم كلداري للمتابعين استشارات ومعلومات طبية عن مختلف الأمراض الجلدية والأسئلة التي يطرحها المتابعون.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتور إبراهيم عبر إرسال أسئلتهم خلال الحلقة على الوسم #30دقيقة_مع_كلداري أو التعليق أسفل المقابلة.