سعود بن صقر القاسمي يفتتح المؤتمر العالمي الرابع للاحتباس الحراري في رأس الخيمة

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة فعاليات المؤتمر العالمي الرابع في رأس الخيمة تحت عنوان "الاحتباس الحراري، وإنتاجية النظم الإيكولوجية"، في قاعة الحمرا للمؤتمرات بالجزيرة الحمرا.

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تتمتع بتنوع بيولوجي غني يشمل مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواقع البرية والمائية حيث تميزت العديد من الأنواع بتكيفها مه هذه البيئة والظروف المناخية الخاصة.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن المؤتمر العالمي يأتي بشكل دوري كل عامين، لمناقشة أهم التطورات البيئية على المستوى العالمي، وأبرز المتغيرات ووضع التوصيات والحلول لها.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش 30 ورقة علمية من عدة دول مختلفة خلال المؤتمر بواقع 4 جلسات عمل، بهدف إلقاء الضوء على آثار التغيرات المناخية في البيئة، ومناقشة البحوث التي تهتم بالاحتباس الحراري، لوضع الحلول الناجعة لحماية النظام البيئي العالمي.