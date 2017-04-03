نشرت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية العالمية، على حسابها على «إنستغرام»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع ابنته سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي قام بتشكيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ودوّنت سموها تعليقاً على الصورة: «شكر خاص لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تشكيل هذه الصورة الجميلة لوالده وأخته الصغيرة».