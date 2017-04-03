محمد بن راشد يتفقد الأجنحة المشاركة بمعرض «دبي للإنجازات الحكومية»

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أجنحة الجهات المشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.

وتوقف سموه عند العديد من أجنحة الجهات الحكومية العارضة، واستمع من القائمين عليها إلى شروح تحدثت عن إنجازات هذه الجهات، لجهة تطبيق نظام الحكومة الذكية في دبي، وتوفير جميع الخدمات الذكية للجمهور، وتسهيلاً عليهم في إنجاز معاملاتهم الحكومية دون هدر للوقت والجهد.

ومن بين المنصات التي توقف عندها سموه منصات هيئة الصحة في دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي و القيادة العامة لشرطة دبي إضافة إلى منصات مطارات دبي والنيابة العامة في دبي ودائرة الأراضي والاملاك والمجلس التنفيذي في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، مؤسسة الموانىء والجمارك في دبي. وكانت فعاليات المعرض، الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 4 أبريل الجاري، بمشاركة 80 جهة من 20 دولة.

فعاليات

وتضمن برنامج اليوم الأول من المعرض، العديد من الأنشطة والفعاليات، أبرزها ورش العمل التي شارك فيها متحدثون عالميون، وتناولت مختلف المواضيع المعنية بالتميز الحكومي.

وأشار عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إلى الحضور اللافت الذي حظي به المعرض في يومه الأول، لكونه حدثاً عالمياً يستقطب أبرز وأهمّ الجهات الحكومية المحلية والإقليمية والعالمية، لعرض إنجازاتها وابتكاراتها في ميدان العمل الحكومي. وقال «تأتي الرعاية الكريمة للمعرض من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للتأكيد على حرص حكومتنا الرشيدة على ترسيخ قيم ومفاهيم التميز والابتكار في العمل الحكومي، ونقل تجربة دبي الرائدة في هذا المجال».

استبيان

وصرح الدكتور أحمد النصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إن نسبة سعادة الزوار والمشاركين والعارضين في الدورة الخامسة لمعرض دبي للإنجازات الحكومية، بلغت 99 %، وذلك من خلال استبيان ذكي شارك فيه 1750 زائراً في اليوم الأول للمعرض، من أصل 8 آلاف زائر.

ورش

وتضمن برنامج اليوم الأول من المعرض، العديد من ورش العمل، حملت أولاها عنوان «البيانات المجتمعية الضخمة وصنع السياسات العامة: الآفاق والتحديات لحكومة المستقبل»، وقدمها فادي سالم، وهو زميل باحث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وحملت الورشة الثانية عنوان «تمكين الابتكار في الإدارة الحكومية»، وقدمها يوداي، وهو رائد أعمال مقيم – مركز الابتكار «سمارت»/ سنغافورة، وبال ليفنيك، وهو رئيس عمليات تنفيذي – نورنير/ النرويج.

بينما قدم الدكتور أشرف مجاهد مستشار التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ورشة عمل بعنوان «الإبداع في التدقيق الداخلي ودوره في ترشيد القرارات بالقطاع الحكومي».

وقدّمت عائشة شاهين، وهي محلل دمج وتطوير الأعمال، ورشة عمل بعنوان «إكسبو 2020 دبي». كما قدم الدكتور مالك اليماني مؤسس شركة يمكوني للإدارة والاستشارات، ورشة عمل حملت عنوان «الطريق إلى القمة 2071.. الارتقاء من الإنجاز العشري إلى الإنجاز الأسي».

وفي ورشة عمل حملت عنوان «تحقيق التميز المستدام»، شاركت إسراء المبيضين مدير المؤسسة الأوروبية للجودة في الشرق الأوسط، وسامولي برويكونن مدير متقدم – التقييم والتكريم، المؤسسة الأوروبية للجودة/ بلجيكا.

كما شاركت الدكتورة تغريد أبو سالم بروفيسور مساعد – جامعة وولونغونغ دبي، بورشة عمل حملت عنوان (التميز والابتكار)، وشارك معها أيضاً د. بياجي جياشري المدير المساعد لشؤون التعليم، وفيجاي بيريرام المدير المساعد لشؤون البحث العلمي من الجامعة ذاتها.

كما تضمّن برنامج اليوم الأول من المعرض، العديد من ورش العمل، حملت أولاها عنوان «البيانات المجتمعية الضخمة وصنع السياسات العامة: الآفاق والتحديات لحكومة المستقبل»، وقدمها فادي سالم، وهو زميل باحث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تمكين الابتكار

وحملت الورشة الثانية عنوان «تمكين الابتكار في الإدارة الحكومية»، وقدّمها يو داي، وهو رائد أعمال مقيم – مركز الابتكار «سمارت»/ سنغافورة، وبال ليفنيك، وهو رئيس عمليات تنفيذي – نورنير/ النرويج.

ارتقاء

كما قدّم الدكتور مالك اليماني مؤسس شركة يمكوني للإدارة والاستشارات، ورشة عمل حملت عنوان «الطريق إلى القمة 2071.. الارتقاء من الإنجاز العشري إلى الإنجاز الأسي».

مبادرات

وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: تحرص الدائرة على مواكبة التطورات الحكومية، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المتمثلة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، حيث تُسلط الدائرة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على عدد من مبادراتها ومشاريعها.

إنجازات رائدة

من جانبه، ثمن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، دور المجلس التنفيذي لإمارة دبي في استمرارية معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، وقال: إن هذه الاستمرارية، دليل واضح على نجاح المعرض، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير الإمكانات الذاتية للموظفين والمؤسسات الحكومية، عبر الاطلاع على التجارب المتميزة، مؤكداً أن «المعرض يشهد سنوياً، نوعاً من التنافسية الإيجابية بين الدوائر الحكومية، تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالإمكانات، وتقديم كل ما هو جديد ومهم للعمل المستقبلي، وخاصة في ما يتعلق بالبرامج الذكية، والبعد عن النمط التقليدي في العمل، ووضع تصورات مستقبلية وحلول مبتكرة ذكية تحقق السعادة للمواطنين والمقيمين والزائرين».

حرص

من جانبه، قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «تنبع أهمية المشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2017، من حرصنا على التواصل مع مختلف الفئات المعنية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، وعلى مستوى أفراد المجتمع».

فرصة

من جانبه، قال منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام: «تشكل مشاركة المجلس الوطني للإعلام في المعرض، فرصة مهمة للتعرف إلى أفضل المعايير والممارسات والبرامج العالمية في مجالات خدمة المجتمع والمتعاملين، كما تتيح الفرصة للمجلس لاستعراض أهم إنجازاته، وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المشاركة، ولا سيما أن الحدث يستقطب جهات محلية وعالمية، ما يضفي زخماً كبيراً وتنوعاً ثرياً في تجارب الإبداع الحكومي المطروحة لمختلف الدول.

إنجازات

وبدوره، قال ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة في مؤسسة مطارات دبي: «تعد مطارات دبي عنصراً أساسياً في اقتصاد إمارة دبي، وفي منظومة الابتكار والسعادة واستشراف المستقبل، وتعرض مطارات دبي من خلال منصتها هذا العام، عدداً من الإنجازات الرائدة، مثل تطبيق المطار المجتمعي، ونظام استشعار تدفق المسافرين، وبرج المراقبة الجوي الافتراضي وخدمات الإنترنت».

وقال المستشار حسن الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مشاركة دائرة النيابة العامة في معرض دبي للإنجازات الحكومية 2017، تهدف إلى عرض أحدث إنجازاتها وحلولها المبتكرة التي نفّذتها الدائرة لتحقيق سعادة المتعاملين.

تجربة

بدوره، أكد المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أهمية معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، باعتباره فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية، وآخر ما جادت به كل جهة من تطور في خدماتها.

عرض

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي: «من أبرز المشاريع التي سيعرضها برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، ويشارك بها من خلال هذا المعرض نظام جائزة التميز الحكومي، ومشاريع البرنامج التطويرية وتطبيقاته الذكية، ونموذج التميز ومبادراته الاجتماعية».

إنجازات إلكترونية

بدوره، قال د. عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «نسير قدماً مع توجهات الحكومة في تعزيز التميز والسعادة والريادة، عن طريق ابتكار العديد من المشاريع الإلكترونية والذكية، مثل ابتكار ساعة السعادة، ورصد مخالفات المحال التجارية عن طريق جهاز الطائرة».

وقال محمد السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة: إن مشاركة الغرفة في الحدث، تأتي من منطلق عرض الجهود المبذولة في المؤسسة، وما تقدمه من خدمات لمجتمع الأعمال.

رعاية

يحظى المعرض برعاية عدد من الجهات، أبرزها: جمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك، وهما الراعيان الاستراتيجيان، إلى جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الراعي الماسي، ومؤسسة المواصلات وسكك الحديد الفرنسية الراعي الذهبي، ومؤسسة دبي للإعلام الشريك الإعلامي الرئيس، والمجلس الوطني للإعلام الشريك الرسمي.

إسعاف ذكي

قال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، إن المؤسسة ستعرض الإسعاف الذكي، وإسعاف السعادة، والتطبيقات والخدمات المتخصصة المتطورة والتقنيات الحديثة، مؤكّداً أنّ الفرصة ستتاح للمشاركين لتفعيل الحوار مع الجهات المعنية، وتبادل الأفكار والاطلاع على التجارب الغنية والثرية لحكومات أجنبية مشاركة، ودوائر وهيئات محلية متميزة.