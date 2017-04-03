إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: زيارة محمد بن زايد منحت طفلي مشاعر اطمئنان وأمان

قال زوج المتوفاة ووالد المصابين في حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة المواطن الدكتور إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدخلت في نفوسهم مشاعر الاطمئنان والراحة، شاكرين دعم القيادة الرشيدة لهم الذي كان له الأثر الإيجابي في تخفيف مصابهم الجلل.

وأوضح المنصوري أن إجراءات نقل طفليه نتالي 11 عاماً وحمد 9 أعوام من مستشفى الفجيرة لاستكمال علاجهم في مستشفى خليفة في أبوظبي جرت يوم الجمعة الماضي، حيث استقرت حالتهما الصحية، ويتماثلان حالياً للشفاء، وسيغادران المشفى في نهاية الأسبوع الجاري بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وفق التقارير الطبية.

استقرار

وأعرب عن سعادته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي منحت طفليه الأمان بعد تعرضهما لحادثة مؤلمة وجريمة بشعة، مشيراً أن نبأ وفاة والدتهما كان له أثر نفسي صعب عليهما حيث تم إبلاغهما قبل يومين بعد أن استقرت أوضاعهما الصحية، ووصف المنصوري لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باللقاء الأبوي الذي منحهم شعوراً بالحنان والاستقرار النفسي.

مواساة

وقال المنصوري: إن زيارة سموهما ومواساتهما والوقوف معهم في مصابهم الكبير بفقدان زوجته وإصابة طفليه في الحادث البشع بالاعتداء بالطعن الذي تعرض له أفراد أسرته في منطقة الفصيل بالفجيرة، كانت أكبر من الوصف، حيث حملت ملامح حب واطمئنان ورفع للمعنويات، وعكست التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة الرشيدة.