القبيسي تبحث التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية الـ 136 والدورة الـ 200 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في العاصمة البنغالية «دكا» مع الدكتور صابر حسين شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين بجانب أهم الموضوعات والبنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال الاتحاد لا سيما المناقشة العامة حول عدم المساواة وتحقيق الكرامة والرفاه للجميع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد والتي من أبرزها دور البرلمان في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وأحدث التطورات والمبادرات في مجال السلام والأمن الدوليين وتجديد التزام البرلمانيين تجاه السلام في العالم على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وآلية متابعة البرلمانيين للأهداف الإنمائية المستدامة استعداداً للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز الرفاه في عالم متغير والتحديات التي تواجه الشباب ودور البرلمانيات في تمكين الفتيات لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة السياسية للمرأة.

حرص

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تحرص على المشاركة في جميع نشاطات واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وتقديم المقترحات والمبادرات والأفكار التي تتناول مختلف القضايا إضافة إلى التعاون في تقديم الدعم اللوجستي لتطوير وتنظيم العمل في الاتحاد البرلماني الدولي.

وقالت معاليها إن المجلس يحرص على تفعيل دبلوماسيته البرلمانية لمواكبة الدور الذي تلعبه دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تنادي بالسلام وكل ما يخدم المنطقة واستقرار الأمن والتنمية على مستوى دول العالم، مشيرة إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية تحظى دائما بحضور قوي ومؤثر ونتائج تكون لصالح جميع دول العالم وتعزز من مكانة دولة الامارات كدولة رائدة ومبادرة فيما يخدم الإنسانية جمعاء.

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين الجانبين تنفيذا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بينهما والتي تتضمن عددا من البنود منها: تطوير الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد وتعزيز التعاون البرلماني الإقليمي بدعم برامج الاتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للبرلمانات العربية والمساهمة في البرامج المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين ومجال البحوث البرلمانية وتعزيز دعم المساواة بين الجنسين.

وأشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي والذي يحظى بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

.. وتستعرض نتائج إعلان أبوظبي

قدمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عرضا عن القمة العالمية لرئيسات البرلمانات و«إعلان أبوظبي» الذي صدر في ختامها والتي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وعقدت في أبوظبي خلال ديسمبر 2016. وقالت معاليها: إن هذه القمة التي عقدت بعنوان «متحدون لصياغة المستقبل» والتي شارك فيها نحو 35 رئيسة برلمان هي حدث تاريخي تم على أرض الإمارات ولها مردود بالغ الأهمية على منطقة الشرق الأوسط ودول العالم.