قائد عام شرطة الفجيرة: تأكيد لمواقف عظيمة تعكس أبلغ صور التلاحم الوطني

أشاد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمصابي حادث الطعن الذي تعرضت له عائلة بالفجيرة، والتي عكست نهج القيادة الرشيدة في الإمارات وحرصها البالغ على الوقوف إلى جانب الشعب صغيرهم وكبيرهم، سواء في المسرات بتشجيعهم ودعمهم، وفي المحن بمواساتهم والتخفيف من مصابهم، وهي مواقف عظيمة تعكس أبلغ صور التلاحم الوطني.

أمان

وقال بن غانم الكعبي إن زيارة سموهما للمصابين خففت ألم الفقد التي قاسته العائلة بوفاة الأم في الحادث المفجع، ومنحتهم شعوراً بالأمان والاستقرار النفسي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

جهود

واستنكر اللواء محمد بن أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وقوع مثل هذه الجريمة الغريبة والدخيلة على المجتمع الإماراتي، متمنياً الشفاء لأفراد الأسرة المصابين، وشاكراً رجال الشرطة والمباحث على جهودهم في سرعة القبض على المتهم، ومشدداً على أن رجال الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.