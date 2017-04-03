محمد بن زايد يزور مصابي حادث اعتداء الطعن في الفجيرة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مستشفى خليفة في أبوظبي عدداً من مصابي حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة وأودى بحياة والدة الأطفال وإصابة أبنائها بإصابات بليغة.

واطمأن سموه خلال لقائه المرضى يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على أوضاعهم الصحية وتبادل معهم ومع ذويهم الأحاديث الودية حول الخدمات العلاجية التي يتلقونها.

الطفلة نتالي المنصوري التي تعرضت لحادثة الطعن تعرب عن سعادتها بزيارة الشيخ #محمد_بن_زايد لها في مستشفى خليفة بأبوظبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yPp1HJfB7A — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 3, 2017

كما استمع سموه إلى طبيعة ومراحل وخطط علاج كل حالة، داعياً الله العلي القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل ويردهم إلى أسرتهم معافين سالمين.

ومن جانبهم أعرب أفراد الأسرة عن اعتزازهم وفخرهم بحرص القيادة واهتمامها بمتابعة أوضاع المصابين وتوفير كل المستلزمات والإمكانات المتاحة لهم، معبرين عن شكرهم لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعته المتواصلة لحالة المصابين. كما رافق سموه خلال الزيارة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

الدكتور إبراهيم المنصوري: زيارة #محمد_بن_زايد و #منصور_بن_زايد أكدت التفاف ووحدة القيادة معنا لتجاوز هذه الأزمة

https://t.co/vj5216YwNn pic.twitter.com/4CyzlwWmRz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 3, 2017