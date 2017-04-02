محمد بن زايد يزور مصابي حادث اعتداء الطعن في الفجيرة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. في مستشفى خليفة في أبوظبي عددا من مصابي حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة وأودى بحياة والدة الأطفال وإصابة أبنائها بإصابات بليغة.

واطمأن سموه خلال لقائه المرضى يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على أوضاعهم الصحية وتبادل معهم ومع ذويهم الأحاديث الودية حول الخدمات العلاجية التي يتلقونها.

كما استمع سموه إلى طبيعة ومراحل وخطط علاج كل حالة... داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل ويردهم إلى أسرتهم معافين سالمين.

من جانبهم أعرب أفراد الأسرة عن اعتزازهم وفخرهم بحرص القيادة واهتمامها بمتابعة أوضاع المصابين وتوفير كل المستلزمات والإمكانيات المتاحة لهم .. معبرين عن شكرهم لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومتابعته المتواصلة لحالة المصابين.

كما رافق سموه خلال الزيارة .. سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.