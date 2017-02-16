عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن الذي عُقدَ في مدينة بون بألمانيا.

حضر الاجتماع ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي وبوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي ويوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان وإسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية.

حضر اللقاء فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية.

