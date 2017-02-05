توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو الى غائم جزئياَ ومغبر قليلا أحيانا على بعض المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط الرياح الشمالية الغربية فوق البحر بعد الظهر وتزداد السحب ليلا وصباح الثلاثاء على الجزر وبعض المناطق الساحلية وقد تسقط منها بعض الأمطار وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام يصبح إلى شمالية غربي 40 كم/ ساعة فوق البحر بعدالظهر.

حالة البحر.. متوسط الموج يضطرب بعد الظهر.. وارتفاع الموج 1 - 3 أقدام قرب الساحل. و2- 4 أقدام في العمق يزداد إلى 4 - 7/6 أقدام بعد الظهر.. أعلى مد الساعة 22:13 وأدنى جزر عند الساعة 15:25.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 21 16 75 30.

دبي 22 17 70 35 .

الشارقة 22 14 75 30.

عجمان 22 15 70 35.

أم القيوين 22 14 75 35 .

رأس الخيمة 23 12 80 40 .

الفجيرة 23 16 70 25.

العين 23 10 90 25 .

ليوا 21 09 90 25 .

الرويس 21 14 75 30 .

السلع 21 13 75 30.

دلما 20 16 70 35 .

طنب الصغرى 21 15 75 45 .

طنب الكبرى 21 15 75 45 .

أبوموسى 21 15 70 40.