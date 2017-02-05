محمد بن راشد يحضر حفل استقبال علي سلمان الصابري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم يرافقه - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم - حفل الاستقبال الذي أقامه علي سلمان الصابري لمناسبة زفاف نجله سلمان إلى كريمة فاروق حسن العلي.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من أعيان البلاد وأقارب وذوي العروسين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعروسين زفافهما متمنيا لهما حياة زوجية هانئة ومستقرة وبارك سموه لأهلهما هذا الزواج الميمون.