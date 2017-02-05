وصول جثمان الشهيد راشد الظهوري لمسجد الشيخ خليفة بمنطقة الجير

وصل جثمان الشهيد راشد علي محمد الظهوري لمسجد الشيخ خليفة بمنطقة الجير في رأس الخيمة لأداء الصلاة عليه بعد صلاة العصر حيث سيوارى جثمانه الطاهر مقبرة وادي شعم.
وصل جثمان الشهيد راشد علي محمد الظهوري لمسجد الشيخ خليفة بمنطقة الجير في رأس الخيمة لأداء الصلاة عليه بعد صلاة العصر حيث سيوارى جثمانه الطاهر مقبرة وادي شعم.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أعلنت القمة العالمية للحكومات عن اختيار ثمانية مرشحين للانتقال إلى مرحلة التقييم النهائي لجائزة أفضل وزير في العالم والتي تنظمها القمة بالشراكة مع " إيرنست آند يونغ ".
نظرت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، قضية ضابط شرطة خليجي ومتهم آخر من جنسية آسيوية (وسيط)، تتهمهما النيابة العامة، بقبول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو الى غائم جزئياَ ومغبر قليلا أحيانا على بعض
أعلنت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة التربية والتعليم أنها تعمل حاليا على إصلاح خلل تقني طارئ أصاب حساب الوزارة على الانستغرام moe_uaestudents.
أعلن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. اليوم عن نظام لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق منظومة اختبارات وطنية قياسية الكترونية تحت مسمى "اختبار الامارات القياسي EmSAT "، تعد أول مشروع وطني للاختبارات المعيارية الإلكترونية المبنية وفق معايير وطنية جرى وضعها اعتماداً
أكد المقدم خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، أن فرق الإنقاذ البري والبحري تعاملت مع 3
سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي منذ ليلة الجمعة الماضية وحتى ليلة السبت 762 حادثا مروريا وقعوا في مناطق متفرقة بإمارة دبي بواقع 31 حادثا متوسطا و24 حادثا بليغا، كما تلقت في الفترة ذاتها 8286 مكالمة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس مايتريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة يوم استقلال بلاده.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن تكفلها بعلاج عدد كبير من الجرحى اليمنيين ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية في إطار مبادرتها لعلاج 1500 جريح يمني تزامناً مع مبادرة عام 2017 عاماً للخير ..
بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق يوم الأحد المقبل، فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات..