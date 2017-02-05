وصول جثمان الشهيد راشد الظهوري لمسجد الشيخ خليفة بمنطقة الجير

المصدر:
  • رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح
التاريخ:

وصل جثمان الشهيد راشد علي محمد الظهوري لمسجد الشيخ خليفة بمنطقة الجير في رأس الخيمة لأداء الصلاة عليه بعد صلاة العصر حيث سيوارى جثمانه الطاهر مقبرة وادي شعم.

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