وصول جثمان الشهيد راشد الظهوري لمسجد الشيخ خليفة بمنطقة الجير

تعاني فتاة من مرض نادر، يُسمى «أريثروديرما» أو متلازمة الرجل الأحمر، وهو التهاب شديد في الجلد، يجعله يجف تمامًا ثم يتساقط، ليتغير بشكل مستمر على فترات متباعدة، فالجلد ينسلخ كل 6 أسابيع كجلد الثعبان، ما جعل البعض يطلقون عليها «الفتاة الثعبان»