الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو الى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر قليلا أحياناً على بعض المناطق إرتفاع آخر فى درجات الحرارة على معظم المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة على البحر خلال الفترة الصباحية وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. غربية - شمالية غربية / 16 - 32 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 24 - 34 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام تصل 40 كم/ ساعة خلال الصباح .

حالة البحر.. مضطرب إلى متوسط بعد الظهر.. وارتفاع الموج 2 - 4 أقدام قرب الساحل. و6- 8 أقدام في العمق ينخفض إلى 2 - 4/5 أقدام بعد الظهر.. أعلى مد الساعة 19:25 وأدنى جزر عند الساعة 13:46.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 22 14 75 30.

دبي 21 15 70 35 .

الشارقة 21 13 75 30.

عجمان 22 15 70 35.

أم القيوين 21 14 75 35 .

رأس الخيمة 21 13 80 40 .

الفجيرة 21 16 70 25.

العين 22 11 80 25 .

ليوا 23 09 90 25 .

الرويس 20 11 75 30 .

السلع 21 10 75 30.

دلما 19 12 70 35 .

طنب الصغرى 18 14 75 45 .

طنب الكبرى 18 14 75 45 .

أبوموسى 18 14 70 40.