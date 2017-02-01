انطلاق "مهرجان حتَّا للعسل"

في إطار خطة "حتَّا" التنموية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، مساء اليوم الأربعاء فعاليات "مهرجان حتَّا للعسل" الذي يعد المهرجان الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وذلك بحضور مجموعة من مدراء الوحدات التنظيمية والمسئولين، وبمشاركة 25 عارضاً للعسل من داخل الدولة.

وأكد حسين ناصر لوتاه أن المهرجان يأتي ضمن مشروعات البلدية الهادفة إلى المساهمة في تطوير منطقة حتَّا، وتقديم سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، منوهاً أن الدورة الأولى للمهرجان شهدت قبولاً كبيراً من المنتجين المحليين.

دعم المنتجين المحليين

وأضح أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، إذ يعد منصة تجمع العالمين في هذه المجال وتتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أوضاع صناعة العسل من مختلف جوانبها للوقوف على المعطيات التي من شأنها أن تسهم في مزيد من التطوير، ومناقشة إمكانية تأسيس جهة تتحدث باسمهم، مثل جمعيات النفع العام، وإقرار سياسات وآليات محلية تدعم عملهم وتساعد على تطوره وازدهاره، علاوة على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي يتم عقدها خلال فترة انعقاد المهرجان.

فعاليات ومحاضرات متخصصة

وحول الفعاليات المصاحبة، أوضح عمر سعيد المطيوعي رئيس مركز حتَّا التابع لبلدية دبي، أن المهرجان يشهد تنظيم خمس محاضرات متخصصة تشمل: (قصتي مع النحل)، يقدمها المتخصص في إنتاج العسل حمد بن رباع الكعبي، و(دور الجمعيات في تطوير الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الدولة)، يقدمها مسؤولين في جمعية الصيادين، و(تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير مهنة النحل)، يقدمها متخصصين من جامعة الملك سعود، و(مشروع المناحل في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية)، يقدمها متخصصين من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إضافةً إلى محاضرة متخصصة من وزارة الاقتصاد يقدمها إخصائيين من إدارة التعاونيات.

كما يندرج ضمن فعاليات المهرجان دورة عملية متخصصة في فن إدارة المناحل، يقدمها مدير مركز أبحاث النحل في جمهورية مصر العربية، الدكتور نصر بسيوني.

إنتاج عسل النحل مشروع استثماري مجز

راشد قايد من دبي يفضّل عسل السدر لذا تذوق مختلف الأنواع قبل أخذ القرار بالشراء في #مهرجان_حتا_للعسل #البيان_القارئ_دائما @DMunicipality pic.twitter.com/bxbO2OVyFH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 1, 2017

وبهدف توسيع دائرة النفع الاقتصادي لأهالي حتَّا، وتعزيز مشاركتهم في عملية التطوير الشامل لمنطقتهم، ومساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم، وتوظيفها بأسلوب مؤثر في تعزيز تنمية المنطقة، يرمي المهرجان إلى إبراز صناعة عسل النحل كمشروع استثماري ذي جدوى اقتصادية مجزية، وذلك من خلال دراسة الطرق المتطورة لتأسيس مرافق تربية النحل وإنتاج العسل، علاوة على إلقاء الضوء على الممارسات التي من شأنها زيادة الإنتاج ورفع تنافسية المشروع، والسياسات والخطط التسويقية التالية لعملية الإنتاج.

كما تم خلال المهرجان عرض أنواع مختلفة من العسل مثل السدر والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد والصيفي والسحاه والبرسيم والربيعي والحمضيات والطلح وغيرها من الأنواع التي يعرضها النحالون من الإمارات، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة كخيمة تسوق ومعرض للأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من الفعاليات المبتكرة.

ويأتي إطلاق المهرجان ضمن المشروعات الهادفة إلى تطوير منطقة حتَّا، ودعم الصناعات المحلية فيها، وتشمل أهداف المهرجان مساعدة المربين في تسويق منتجاتهم تحت إشراف ورقابة الجهات المسؤولة والمتخصصة.

يُذكر أن بلدية دبي هي إحدى الجهات الرئيسة المشاركة في تنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتَّا والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار درهم وتهدف إلى تعزيز قدرات المنطقة الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة جاذبيتها كوجهة سياحية لاسيما في مجال السياحة البيئية.