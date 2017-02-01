كتلة هوائية باردة تخفّض درجة الحرارة إلى أقل من صفر

تتأثر الدولة بمرور منخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا ويصاحبه كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي سطحي، مما ينتج عنه حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً لتكون قوية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على أقصى المناطق الغربية وتمتد على باقي مناطق الدولة تدريجياً اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

ووفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظاً يبدأ أيضا يوم الخميس ويستمر طوال يوم الجمعة وقد تصل درجات الحرارة إلى أقل من صفر على الجبال .

وتزداد كميات السحب تدريجياً أيضا على مناطق متفرقة يومي الخميس والجمعة يصاحبها سقوط أمطار خاصة على السواحل والجزر والمناطق الشمالية ويحتمل أن تمتد على بعض المناطق الداخلية وقد يتخللها سقوط بعض الأمطار المتجمدة أو الثلوج على الجبال العالية.

ويكون البحر مضطرب يصبح شديد الاضطراب بشكل ملحوظ في الخليج العربي وبحر عمان يومي الخميس والجمعة ونهار السبت، وتخف سرعة الرياح تدريجياً مع ليل السبت وصباح الأحد.

ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر من شدة سرعة الرياح والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة وتطاير بعض الأجسام أحيانا، ونصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة بسبب اضطرابهما الشديد، كما نصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.