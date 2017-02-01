محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع البحرين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع دائماً إلى تعزيز وتطوير علاقاتها مع الشقيقة البحرين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث سموه خلال لقائه، أمس، في أبوظبي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الروابط الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم العمل الخليجي المشترك ويحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس، ومواجهة مختلف التحديات الراهنة، انطلاقاً من إيمان دول المجلس بوحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك.

وبحث الجانبان مجمل التطورات والأحداث الراهنة على الساحات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.