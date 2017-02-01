محمد بن راشد: العمل العربي المشترك سياسة ثابتة للإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمل العربي المشترك هو حلم وسياسة ثابتة لدولة الإمارات من أجل حماية المصالح العربية العليا.

وشدد سموه لدى استقباله في أبوظبي علماء ومديري مراكز الفضاء في عدد من الدول المشاركين في مؤتمر الفضاء العالمي الذي شهد سموه افتتاحه، على أهمية تسخير العقول والخبرات العربية مجتمعة والتفاهم والتحاور فيما بينها للنهوض بقطاع الفضاء وعلومه.

إلى ذلك، تنعقد اليوم الخلوة الوطنية للخير، التجمع الوطني الأول لتفعيل وإطلاق برامج ومبادرات عام الخير، وذلك بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وحضوره وأكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية والإنسانية المعنية بعام الخير.

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