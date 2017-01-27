محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة فهد مطر الطاير

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المرحوم الشاب فهد مطر محمد الطاير.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في منطقة أم سقيم في دبي .

وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى والد الفقيد مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وعم الفقيد سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وإلى عموم آل الطاير الكرام في مصابهم الجلل راجيا الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

