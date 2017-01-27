توقعات الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة

حث المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل السائقين بتوخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقا.

وتوقع المركز في بيان اليوم ان يكون الطقس على الدولة اليوم وغدا غائما جزئيا مع ارتفاع لدرجة الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر قد تكون مثيرة لبعض الغبار والبحر متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب أحيانا في العمق وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وستزداد السحب على السواحل والشمال يوم الاحد المقبل وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة اقصى الشمال مع انخفاض في الحرارة يبدأ غربا والرياح جنوبية وجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى غربية وشمالية غربية نشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان

اما يوما الإثنين والثلاثاء فهناك فرصة تشكل ضباب خاصة صباح الثلاثاء وانخفاض في الحرارة والرياح تخف سرعتها تدريجيا يوم الإثنين ليلا والبحر مضطرب بوجه عام يصبح متوسط الموج يوم الثلاثاء.