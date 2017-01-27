محمد بن زايد: الهند قوة استقرار وحـــكمة وتنمية في المنطقة والعالم

تشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند للمشاركة بصفته ضيفاً رئيساً في احتفالاتها بـ «يوم الجمهورية» الـ 68 نقلة نوعية في مسيرة العلاقات الإماراتية - الهندية إضافة إلى تأسيسها شراكة استراتيجية شاملة بين الدولتين في المجالات كافة مما يعزز مصالحهما المشتركة ودوريهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأثمرت زيارة سموه إلى الهند توقيع عدد من الاتفاقيات شملت «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تنص على رفع مستوى العلاقات المتعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، فيما تستند الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين إلى مبادئ السيادة والمساواة والسلامة الإقليمية للدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما إضافة إلى الاحترام والمنفعة المتبادلين.

كما شملت مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين بجانب مذكرة بشأن التعاون في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتقديم العون للمتضررين وإعادتهم إلى الوطن بشكل عاجل، إضافة إلى تأكيد أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا وكرامتهم بجانب تأثيره السلبي على حالاتهم الجسدية والصحية والأخلاقية والإضرار بالسلوك والقيم الاجتماعية آخذين بعين الاعتبار تورط المجموعات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود بشكل كبير في جرائم الاتجار بالبشر وتأثير هذه الجرائم المنظمة.

النقل البحري

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري التي أكدت أهمية توفير أساس قانوني لعلاقات التبادل التجاري بين البلدين من خلال النقل البحري من أجل ضمان حرية التجارة الخارجية وتعزيز التعاون في هذا المجال إضافة إلى خدمات النقل البحري الدولي الأخرى، فيما جاءت إدراكاً من قبل الجانبين أن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يترافق مع تبادل الخدمات الفاعل القائم على مبدأ المنافسة العادلة في توفير الخدمات والمرجعية في الاتفاقيات الدولية لسلامة الملاحة وتسهيل النقل البحري الدولي، فضلاً عن تعليم وتدريب البحارة ونقل البضائع الخطرة وحماية البيئة البحرية.

الكفاءة

فيما تهدف مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية «الكفاءة» ــ وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين في البحر «STCW78 وتعديلاتها» ـــ إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بوجه عام وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان كفاءة الضباط والمهندسين والعاملين على متن السفن وأهليتهم للقيام بمهامهم وبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تنفيذ ما جاء باللائحة «10 / I» والتعميم رقم «MSC/Circ950» الصادر عن لجنة السلامة البحرية للمنظمة البحرية الدولية «IMO» بتاريخ 30 من شهر مايو لسنة 2000 بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الأهلية.

النقل البري

ونصت مذكرة التفاهم في مجال النقل البري والطرق السريعة على أهمية تعاون دولة الإمارات والهند في مجال البنية التحتية وتقنيات النقل البري والطرق السريعة ودعم جهود تطوير وتعزيز أنظمة النقل البري التي تتميز بالأمان وفاعلية التكلفة والاستدامة، وأكدت المذكرة اهتمام الجانبين بالنقل البري والطرق السريعة في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين في إطار السياسات الوطنية المعتمدة لدى كل من الدولتين.

المشاريع الصغيرة

فيما تهدف مذكرة التفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار إلى التعاون في مجال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال وضع إطار عملي لتطوير علاقات أقوى بين الطرفين يعزز تنفيذ أهدافهما ومشاريعهما في مجالات التجارة الثنائية والبحث والتطوير.

أما مذكرة التفاهم بشأن تدابير المعالجات التجارية الرامية إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك فتهدف إلى تطبيق نظام تجاري مستقر وتعزيز سبل التعاون بينهما في المجال التجاري والاقتصادي وتنظيم كل ما يهدف إلى بناء القدرات والطاقات من ندوات وورش تدريبية وغيرها من الفعاليات وتبادل الخبراء.

فيما تنص مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التبادل الإخباري وأفضل الممارسات والمعارف المهنية في مجال الإعلام على تبادل البرامج والأخبار وأفضل الممارسات إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال الإعلام وذلك وفق القوانين التعاقدية وقوانين الملكية الفكرية السارية في كلا البلدين.

تعاون زراعي

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الزراعي نظراً لأهمية التنمية الزراعية وسعي البلدين إلى إيجاد بيئة مواتية لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات الزراعة والتنوع الغذائي ونقل العلوم والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.

كما تبادل معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وام جي أكبر وزير الشؤون الخارجية الهندي، مذكرة التفاهم بين وكالة أنباء الإمارات «وام» بالمجلس الوطني للإعلام وهيئة خدمات الإذاعة العامة الهندية، فيما تبادل معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ودارمينرا برادان وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي، اتفاقية حول إدارة وتخزين النفط الخام في الهند.

كما شملت الاتفاقيات توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة اتفاقية لتخزين احتياطي استراتيجي من النفط الخام بمدينة منجلور جنوب الهند وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات وجهودها الهادفة إلى استشراف المستقبل والتأسيس لشراكة استراتيجية راسخة مع جمهورية الهند في قطاع الطاقة، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.