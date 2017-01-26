محمد بن زايد يطلع على مخططات تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في "غوجرات" الهندية

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مقر إقامته في نيودلهي على مخططات مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في ولاية غوجرات الهندية الذي تنفذه شركة الجرافات البحرية الوطنية - أبوظبي.

حضر العرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وقدم محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة الشركة .. لمحة موجزة عن المشروع الذي سيتم بناؤه وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الهندسة البحرية وبتكلفة بلغت / 316 / مليون دولار أميركي " 1.159 مليار درهم ".

وقال إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في العام 2019 حيث سيشتمل على تصميم وتنفيذ الميناء بالتعاون مع شركة " سوان " الهندية ..موضحا أن مشروع ميناء غوجرات للغاز الطبيعي المسال يأتي كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في السوق العالمي بالحصول على مشاريع خارجية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالهيئات والمؤسسات الوطنية التي تثبت حضورها العالمي في المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تنفذ في مختلف دول العالم ..مشيرا سموه إلى أن السمعة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات وما حققته من مكانة رفيعة وعالية ساهم في تعزيز حظوظ المؤسسات الوطنية كشريك استراتيجي مع المؤسسات الدولية.\

كما حضر العرض المهندس ياسر نصر زغلول المدير التنفيذي للشركة وعدد من موظفي الشركة.