محمد بن زايد يشهد بحضور الرئيس الهندي مراسم احتفال الهند بـ "يوم الجمهورية"

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في نيودلهي احتفال جمهورية الهند بـ " يوم الجمهورية " الـ 68 الذي أقيم بساحة الاحتفالات الرسمية في ميدان طريق الملك في نيودلهي.
صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد يشهد احتفالات #الهند بيوم الجمهورية #زيارة_محمد_بن_زايد_للهند— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ يناير، ٢٠١٧
#UAE_IndiaDosti@MBZNews #البيان pic.twitter.com/tq1Ofuqn3d
وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند وصوله إلى القصر الجمهوري فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند الذي اصطحب سموه في موكب رئاسي رسمي إلى مقر الاحتفال ترافقه فرقة فرسان الخيالة عبر طريق راج باث / طريق الملك /.
بعد أن وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفقة الرئيس الهندي الى المنصة الرئيسية للحفل عزف السلام الجمهوري الهندي فيما كانت المدفعية تطلق احدى وعشرين طلقة.
وبدأ العرض العسكري الذي حضره الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمرور وحدات عسكرية من القوات المسلحة الاماراتية تقدمت مجاميع العرض وتمثل القوات البرية والبحرية و الجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وهم يؤدون المشاة العسكرية وبمصاحبة فرقة الموسيقى العسكرية الاماراتية وسط ترحيب جماهيري ممن حضروا الاحتفال الذين بادلوها التحية.
تلا ذلك مرور لمختلف الأسلحة الهندية وتشكيلات لوحدات المشاة من الجيش والسلاح الجوي والمحاربين القدامى وأمن الحدود والشرطة وفيلق الطلاب العسكريين الوطني.
أبناء القوات المسلحة الإماراتية يشاركون في احتفالات يوم الجمهورية الهندي #زيارة_محمد_بن_زايد_للهند— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ يناير، ٢٠١٧
#UAE_IndiaDosti
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wS0xMlIM4v
علاقات #الإمارات و #الهند ، تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون #زيارة_محمد_بن_زايد_للهند #UAE_IndiaDosti@MBZNews pic.twitter.com/i60B44o2Oy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ يناير، ٢٠١٧