محمد بن زايد: العلاقة بين الإمارات والهند جســــر للتعاون والصداقة منذ عهد الآباء والأجداد

عقد صاحــب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة مباحثات رسمية مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمــــهورية الهند، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية الهند التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة علاقة متميزة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تمثل جسراً للتعاون والصداقة منذ عهد الآباء والأجداد.

ورحب دولة ناريندرا مودي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في بداية المباحثات التي عقدت أمس في حيدر آباد هاوس مقر رئاسة الوزراء في نيودلهي، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة المهمة التي تصب في صالح البلدين.

وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة وحرص البلدين على تنمية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير للحكومة الهندية وعلى رأسها ناريندرا مودي على ما لقيه من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة كما قدم سموه التهاني لحكومة الهند وشعبها بمناسبة احتفالاتها بيوم الجمهورية الـ 68.

تحيات

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى ناريندرا مودي وتمنيات سموهما له بدوام الصحة وللشعب الهندي دوام التقدم والازدهار.

ومن ناحيته ثمن رئيس الوزراء الهندي هذه المشاعر وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات مزيداً من النمو والتطور.

تميز

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دفع علاقاتها بجمهورية الهند الصديقة قدماً على أسس ثابتة من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال إنه من خلال اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين نلمس حرصاً بالغاً من الجانبين على تقوية العلاقات الثنائية وتوسيعها ودفعها إلى الأمام بخطوات متسارعة وهو ما يزيد من ثقتنا بقدرتنا على بناء شراكة استراتيجية حقيقية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من منطلق القناعة الكاملة بأن العلاقات الإماراتية - الهندية تمتلك من المقومات ما يؤهلها لكي تكون من أهم وأقوى العلاقات الثنائية في المنطقة والعالم وأكثرها نمواً وتطوراً.

تطورات

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات القائمة بين البلدين بمختلف جوانبها والسبل الكفيلة بتطويرها بما يواكب حرص الجانبين وسعيهما لتنميتها على كافة الصعد.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والعنف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان في ختام المباحثات أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مهماً على مسار العلاقات الاستراتيجية والحرص المشترك على توفير كل ما من شأنه دفعها إلى الأمام والاعتزاز بما يربط البلدين من علاقات قوية ومتينة وتاريخية.

كما أكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تشتركان معاً في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية والتصدي الحازم لقوى التطرف والإرهاب والعمل على خلق بيئة إقليمية وعالمية آمنة ومستقرة بما يدعم التنمية لمصلحة حاضر الشعوب ومستقبلها في العالم كله.

وسجل سموه كلمة في سجل الشرف في حيدر آباد هاوس مقر رئاسة الوزراء هنا فيها قيادة وحكومة شعب الهند الصديق باحتفالات يوم الجمهورية الـ 68 الذي مهد للانطلاقة الكبرى لمسيرة النهضة والتنمية الشاملة في الهند وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستوى متقدم متطلعاً إلى المزيد من التطور والنمو لكافة أوجه التعاون في ظل الحرص المشترك على الدفع بها إلى آفاق رحبة وواعدة.

وأقام رئيس الوزراء الهندي مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لسموه.

وصافح سموه القادة وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح رئيس الوزراء الهندي الوفد الموافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

حضر جلسة المباحثات والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني.

وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

سموه: ستظل القيم السامية التي حملها «غاندي» و«زايد» مصدر إلهام للأجيال

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في منطقة راج غات في العاصمة الهندية نيودلهي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى الضريح أمين الضريح وعدد من المسؤولين.

ووقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دقيقة صمت ووضع إكليلاً من الزهور على ضريح المهاتما غاندي.

وسجل سموه كلمة في سجل الزوار جاء فيها: »في تاريخ الأمم وذاكرة الشعوب شخصيات ورموز خالدة أحدثت تحولات كبرى في مسيرة بلادها ولم تثنها التحديات والعقبات عن بلوغ أهدافها الوطنية من أجل تحقيق حياة أفضل لشعوبها، وفي تاريخنا المعاصر ستظل القيم السامية والمبادئ الإنسانية التي حملها الراحلان الكبيران »غاندي« و»زايد« مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة لنشر المحبة والسلام والوئام بين الشعوب وبث روح الطموح والأمل بمستقبل أكثر إشراقاً«.

مراحل

واطلع سموه على لوحة تظهر مرحلة من مراحل حكم الراحل المهاتما غاندي، فيما قدم أمين الضريح هدايا تذكارية ومجموعة من الإصدارات الخاصة بسيرة غاندي.

شجرة الصداقة

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ساحة الحديقة، حيث قام سموه بسقي شجرتي الصداقة الأولى التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ساحة راج غات خلال زيارته الرسمية للهند عام 1992، والثانية التي غرسها سموه خلال زيارته للهند في فبراير عام 2016، حيث تضم الحديقة عدداً من الأشجار التي غرسها زعماء العالم.

ورافق سموه خلال زيارة الضريح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.