الصحف الهندية تحتفي بزيارة محمد بن زايد

لقيت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند، التي ستستمر ثلاثة أيام، اهتماما بالغا من جانب وسائل الإعلام الهندية، التي رحبت بحضور سموه ضيفاً رئيسياً في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 68، مشيدة بالشراكة التي تربط البلدين، والدور المهم الذي تلعبه الإمارات باستثماراتها في ازدهار الهند، وأهمية تعزيز العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

فقد ركزت صحيفة «انديان إكسبرس» على أهمية الزيارة في تعزيز التجارة والاستثمارات وقضايا الطاقة، مشيرة إلى توقيع البلدين جملة من الاتفاقيات في مجالات شتى، بما في ذلك اتفاقية تعاون استراتيجي.

وتحت عنوان «الإمارات شريك مهم في قصة النمو الهندية لنرحب باستثماراتها»، نقلت الصحيفة ما قاله رئيس وزراء الهند من أن «الإمارات العربية المتحدة هي أحد شركائنا الأكثر قيمة وصديق قريب في منطقة مهمة من العالم»، وتطرقت الصحيفة إلى عبارات الشكر التي وجهها إلى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي على دعم الإمارات المتواصل للهند، ولاهتمام سموه ورعايته للمواطنين الهنود الذي يعيشون في الإمارات.

زخم العلاقات

وأشادت الصحيفة بما اتفق عليه الجانبان بشأن الحفاظ على زخم العلاقات في مجالات رئيسية، وبوجه خاص في مجال الطاقة والاستثمارات، مشيرة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشمل مجال التعاون الاستراتيجي والدفاع والتعاون البحري والشحن والفضاء الإلكتروني والتجارة وغيرها.

وأشارت إلى أهمية ما يقوم به الجانبان لناحية ربط مؤسسات الاستثمار في الإمارات بالصندوق الهندي للاستثمار والبنية التحتية، كما تطرقت إلى المشاعر المشتركة لدى الطرفين تجاه الإرهاب والتطرف والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة، ومشاركتهما المتنامية في مواجهة العنف والتطرف كأمور ضرورية لتأمين أمن المجتمع.

ومن جهتها، أكدت صحيفة «بيزينس ستاندر» الهندية أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للهند على رأس وفد رفيع المستوى، وتستغرق ثلاثة أيام، ليكون الضيف الرئيس في موكب عيد الجمهورية هذا العام لها مكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الهندي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند، أن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لدولة الإمارات في أغسطس 2015، الذي كان أول رئيس وزراء للهند يزور الإمارات منذ 34 عاماً، شملت إنشاء صندوق البنية التحتية للاستثمار بين الإمارات والهند، لدعم الاستثمارات على مدى 10 أعوام في قطاع البنية التحتية في الهند، وسيركز الصندوق على الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والممرات الصناعية والحدائق العامة.

الشريك الأهم

وتحت عنوان «مودي يصف الإمارات بالشريك الأهم والصديق الوثيق»، رحبت صحيفة «ذا تريبيون» الهندية بزيارة سموه لأهميتها في توطيد العلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.

وأشارت إلى أن المباحثات ركزت بشكل خاص على تطبيق قرارات مختلفة كانت قد اتخذت خلال اجتماعين سابقين، ونقلت ما أدلى به مودي من أن المباحثات كانت «مثمرة جداً»، وأنه تم الاتفاق على الحفاظ على زخمها في مجال الطاقة والاستثمارات، وتشكيل خريطة طريق طموحة لتحويلها إلى شراكة استراتيجية شاملة هادفة وموجهة نحو العمل، والتأكيد على نجاح الجانبين في إيجاد تآزر جديد في العلاقات.

شراكة استراتيجية

أما موقع «اير وورلد سرفيس» الناطق بلسان الإذاعة الهندية، فركز على حفل مراسم الاستقبال الرسمية الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في باحة القصر الرئاسي «راشترابتي بهافان» بنيودلهي، ورأى أن زيارة سموه الثانية إلى الهند منذ فبراير العام الماضي، تكتسب أهمية كبرى، مع رفع علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوفير المزيد من التعاون في مجالات مثل الدفاع والأمن.

وأكد الموقع على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والى نمو التجارة البينية وتوازنها حيث وصلت إلى مبلغ 50 مليار دولار في 2015-2016، وإلى تطلع البلدين للتعاون في مجالات عدة، بما في ذلك أمن الطاقة والفضاء، والطاقة النووية الموجهة للأهداف المدنية.

وأفاد الموقع بأن الإمارات بين أكبر المستثمرين في الهند من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن البلدين كانا يتقاربان أكثر خلال السنوات القليلة الماضية، في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

دفعة قوية

أما صحيفة «ذا ايجن ايج»، فأشارت إلى الترحيب الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ونشرت ما غرد به رئيس الوزراء الهندي عن روابط الصداقة القوية والتعاون المكثف بين البلدين وتطلعه إلى البناء عليها وترسيخها، وركزت على طبيعة المباحثات التي ستتناول التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية في الطاقة والدفاع والأمن، وتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي إلى جانب عشرات الاتفاقات وفي مقدمتها قيام صندوق الاستثمار الإماراتي بالاستثمار في البنية التحتية في الهند، وهو الأمر الذي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للهند.

وإلى ذلك، نشرت صحيفة «ذا هندو» على صفحاتها مقالاً للكاتب هارش في بانت، الذي أشار إلى تلقي العلاقة الهندية الإماراتية دفعة قوية مع زيارة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي إلى نيودلهي كضيف رئيسي في يوم الجمهورية، وهي دعوة عادة ما ترسل من خلالها نيودلهي إشارة مهمة على جبهة سياستها الخارجية بدعوتها الشركاء الرئيسيين.

وتحدثت المقالة عن العلاقات الهندية الإماراتية في إطار تبدلات السياسة الهندية تجاه المنطقة، مشيرة إلى إيلاء مودي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وأكدت أن إبرام اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات هذا الأسبوع، سيؤدي لإحداث نقلة نوعية.

ورأت الصحيفة في زيارة سموه مجالاً واسعاً لتعزيز العلاقات سواء في مجال تعزيز التجارة والاستثمار، وتأكيد الطرفين التزامهما بمحاربة الإرهاب، وأن مظاهر تأكيد هذا الأمر تتجلى من خلال سعي هيئة استثمار أبوظبي تحديد فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية الهندي، وسعي الصندوق الإماراتي الهندي في البنية التحتية للاستثمار في القطاع، حيث أملت أن يوضع هذا الجهد على المسار السريع، وأن يتمكن الجانبان لرفع التجارة الثنائية بينهما ثلاثة أضعاف من مبلغ 35 مليار دولار حالياً.

وأرجعت المقالة النشاط في العلاقات الهندية الإماراتية إلى زيارة مودي للإمارات عام 2015، وكانت أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الإمارات في غضون 34 عاماً.

ورأت في البيان المشترك الذي صدر من قبل الطرفين أعاد للعلاقة الثقل السياسي، حيث ندد الجانبان وعارضا الإرهاب في «جميع أشكاله ومظاهره».

وتطرقت المقالة إلى تعزيز نيودلهي سياستها تجاه الإمارات في إطار إقليمي أوسع نطاقاً، لا سيما وأن البعد الاقتصادي لسياسة الهند تجاه الخليج يتعلق بالطاقة والتجارة والاستثمارات والعمالة، حيث تأمل الهند بمشاركة دول الخليج في عملية توسيع البنية التحتية المخطط لها، في مقابل اهتمام هذه الأخيرة بالموارد البشرية الهندية في سبيل تطوير قطاعات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والخدمات، حيث تتلقى الهند 52 % من التحويلات المالية من الوافدين الهنود في دول الخليج وقد ساهمت هذه التحويلات في نهضة الهند الاقتصادية.

Ⅶترحيب برفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

Ⅶتأكيد على أن الإمارات شريك مهم في عملية النمو الهندية

Ⅶاهتمام خاص بشأن الاستثمارات الإماراتية بالبنية التحتية في الهند