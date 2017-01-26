محمد بن راشد: الوظيفة الأساسية لأي حكومة إســـــعاد شعبها وتحقيق طموحاته

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات خلال عامين.

وقال سموه، خلال حضوره إطلاق مصنع سعادة المتعاملين في دبي: «أريد من جهاتنا الحكومية أن تكون الأفضل في تقديم الخدمات في العالم خلال عامين، ننتظر حراكاً حكومياً شاملاً لتطوير الخدمات بناء على تجاربنا المبتكرة، وعلى ما رأيناه من أفكار خلّاقة في مصنع سعادة المتعاملين اليوم».

وأضاف سموه: «سأتابع بنفسي تطور عمل كل الجهات الحكومية في هذا المجال، نريد مضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد الذي تمثله حكومة دولة الإمارات، أريد أن نحتفل جميعاً بانقضاء مدة هذا التحدي بتحقيقنا المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية».

باقات

ويهدف مصنع سعادة المتعاملين، المبادرة التي ينفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تطوير 8 باقات للخدمات الحكومية المشتركة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة».

تمكين

وأضاف سموه: «تحقيق السعادة أولوية عمل لكل الجهات الحكومية، فالحكومات وجدت لخدمة الناس وتمكين المجتمعات، والوظيفة الأساسية لأي حكومة هي إسعاد شعبها وتحقيق طموحاته وآماله».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مصنع سعادة المتعاملين نموذج متفرد وابتكار إماراتي يتبنى روح الفريق الواحد الذي تشترك فيه الجهات لتحقيق أهداف سامية تدعم رؤانا وتوجهاتنا وأهدافنا الوطنية.

مشيداً سموه بفكرة المصنع وأهدافه وإشراكه للمتعاملين في تصميم الخدمات التي تحقق لهم السعادة، وتعزز التعاون الإيجابي بين المتعاملين والحكومة، وترسّخ نموذج شراكة متميزاً بين الجهات الحكومية.

نماذج مبتكرة

وأكد سموه أن «النماذج المبتكرة للخدمات المشتركة، التي اطلعنا عليها اليوم، مثال لما نريد أن يكون عليه مستقبل الخدمات الحكومية، نريد من كل الجهات أن توحد جهودها وتتشارك في تطوير خدمات شاملة تسهل حياة الناس، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم في أقل وقت وقت وجهد وفي مكان واحد».

وفي تصريحات نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تويتر قال سموه:« خلال إطلاق مصنع سعادة المتعاملين اليوم، والذي يجمع الجهات الحكومية مع المتعاملين في مكان واحد لتحسين وتطوير كافة، الخدمات المقدمة لهم، وجهنا الجهات الحكومية بتطوير فكرة الشراكة مع الناس لتحسين الخدمات .

ووضعنا هدف بالوصول للأول عالميا في جودة الخدمات الحكومية خلال عامين فقط».رافق سموه، خلال إطلاق مصنع سعادة المتعاملين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعدد من المسؤولين.

تفاعل

وتركز المبادرة على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، بما فيها الصحة، والتعليم، والأعمال، والمجتمع، والموارد البشرية، لتركز على إسعاد فئات مهمة من أفراد المجتمع، من مواطنين، ومقيمين، وطلبة وأسر وأطفال ومتقاعدين وشركات.

Ⅶننتظر حراكاً حكومياً شاملاً لتطوير الخدمات بناء على تجاربنا المبتكرة

Ⅶسأتابع بنفسي تطور عمل كل الجهات الحكومية في هذا المجال

Ⅶنريد مضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد

Ⅶحكومة الإمارات تميزت وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين

Ⅶ أريد من جهاتنا الحكومية أن تكون الأفضل عالمياً في الخدمات خلال عامين

Ⅶمصنع سعادة المتعاملين نموذج متفرد وابتكار إماراتي يتبنى روح الفريق الواحد