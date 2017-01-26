محمد بن راشد: من يحرص على إسعاد النــــــــاس يستحق التكريم والتقدير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من يحرص على إسعاد الناس يستحق التكريم والتقدير، مضيفاً سموه أن إسعاد المتعاملين مع الجهات الحكومية هو عامل أساسي في تحقيق سعادة المجتمع.

وقال سموه ــ خلال تكريمه الموظفين الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية ــ إن ميدالية أبطال السعادة والإيجابية تعبر عن احتفائنا بموظفي الحكومة الذين يجتهدون ويحرصون على إسعاد المتعاملين، ونحتفي بهم لأنهم يسهمون في تحقيق السعادة للناس. وحضر التكريم، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وعدد من المسؤولين.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أن أبطال السعادة والإيجابية مثال يحتذى لجميع موظفي الحكومة في التفاني بالعمل ونموذج للعطاء الذي يقهر التحديات ويصنع الفارق وينعكس سعادة على محيطهم في بيئة العمل ومع المتعاملين.

تعزيز السعادة

وتهدف ميدالية أبطال السعادة والإيجابية، التي تعد إحدى مبادرات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تحقيق أهداف الحكومة والبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في تعزيز قيم السعادة والإيجابية في سياسات وبرامج وخدمات الجهات الحكومية كافة وبيئة العمل فيها وتطوير أدوات جديدة لتحقيقها وترسيخها كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.

وشمل التكريم، الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية، إسماعيل محمد موظف الصف الأمامي في مركز سعادة المتعاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، وبطي سهيل الكتبي الموظف في مركز خدمة المتعاملين في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وابتسام صالح سفيرة إسعاد المتعاملين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ولطيفة خميس بن داود العبدولي استشاري خدمة المتعاملين في مركز مسافي الثقافي التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعلي خلفان النقبي من مركز سعادة المتعاملين التابع لهيئة الإمارات للهوية في إمارة الفجيرة.

كما شمل التكريم إيمان المطروشي كاتب العدل في وزارة العدل، ومحمد بركات حسن العبدولي موظف مركز سعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وسعود راشد حسن الخزيمي موظف خدمة المتعاملين في إدارة الترخيص والمرور في الفجيرة، وسلطان سعيد الكتبي موظف مركز سعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، وهاجر سيف الحميدي الباحث القانوني في مكتب علاقات العمل في أبوظبي التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

من جهتهم، أعرب الفائزون بميدالية أبطال السعادة والإيجابية، عن تقديرهم وشكرهم لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكريمهم والاحتفاء بهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة سيكون لها كبير الأثر في تحفيزهم على مزيد من العطاء في إسعاد المتعاملين.

وقال الفائزون بالميدالية: إن إسعاد المتعاملين واجب وطني ورحلة تبدأ بالابتسامة وحسن الاستقبال والمعاملة وتمر بتعزيز ثقة المتعامل بالجهة الحكومية من خلال بناء علاقة ودية معه وتنتهي مع إنجاز طلبه والرد على تساؤلاته واستفساراته بدقة وسرعة وتقديم الخدمة المطلوبة بسهولة وبساطة في الإجراءات.

وقالوا: إن إسعاد المتعامل يسهم في تكوين انطباعات إيجابية عن الجهات الحكومية ويقدم صورة حضارية مشرقة عن الدولة ويؤسس لنموذج عالمي عنوانه دولة الإمارات، فيما يعيد تعريف دور الحكومة ومؤسساتها من مقدم للخدمات إلى فريق عمل واحد هدفه الأساسي إسعاد أفراد المجتمع، مما يدعم ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها عنواناً للسعادة والإيجابية في العالم.

عطاء متميز

تمثل مبادرة ميدالية أبطال السعادة والإيجابية، تكريماً خاصاً وتقديراً للأعمال الاستثنائية لموظفي الصف الأمامي في مراكز سعادة المتعاملين الذين يتميزون بروح إيجابية ويقومون بعملهم بفخر، فيما يتم اختيار أبطال السعادة والإيجابية بناء على ما قدموه من جهود لإسعاد المتعاملين وعطائهم المتميز في خدمة مؤسساتهم ومبادرتهم لتقديم خدمات سهلة وبسيطة عالية الجودة.

وتدعم المبادرة البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الهادف إلى تبني تحقيق السعادة في سياسات وبرامج وخدمات الجهات الحكومية وبيئة العمل فيها وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.

Ⅶسموه: إسعاد المتعاملين مع الجهات الحكومية عامل أساسي في تحقيق سعادة المجتمع

Ⅶسموه: أبطال السعادة نموذج للعطاء الذي يقهر التحديات ويصنع الفارق