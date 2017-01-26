الشيخة فاطمة تؤكد دور «التنمية الأسرية» في حوكمة الاستدامة

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حرص المؤسسة على الانضمام إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة، منذ عام 2011، إيماناً منها بأهمية الدور الذي تقوم به في مجال إدارة وحوكمة الاستدامة في إمارة أبوظبي.

وجاء ذلك في كلمتها، التي تصدرت تقرير الاستدامة الخاص بمؤسسة التنمية الأسرية للعام 2015، وحاز أعلى الدرجات «A+»، وذلك بناء على اعتماد المنظمة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة في هولندا في مجال إكمال متطلبات الإفصاح عن القضايا المهمة باستخدام G4 «المستوى الأساسي».

معايير الشفافية

والتزمت المؤسسة بأعلى معايير الشفافية، من خلال إصدار تقرير الاستدامة، الذي يعد أحد متطلبات، وشروط الانضمام إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة، وتعد مؤسسة التنمية الأسرية من المؤسسات الاجتماعية الأولى، التي بادرت إلى تحقيق شروط العضوية بشكل فاعل، ووضعت خطة استراتيجية للاستدامة.

وقالت سموها في الكلمة: «كان لزاماً علينا تحقيق المتطلبات، التي يتوقع منا تنفيذها، والتي تمكن المؤسسة من تحقيق أعلى درجات التميز في الاستدامة، والوصول إلى النتائج، التي تؤكد التزامها بمسؤولياتها تجاه حكومة إمارة أبوظبي في سبيل تعزيز الإيجابيات في الواقع الاجتماعي، إلى جانب تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستدامة».

وأشارت سموها إلى أن إدراك مؤسسة التنمية الأسرية أهمية الدور الذي تؤديه يسهم كثيراً في تبنيها السياسات الصحيحة والمدروسة بعناية، والتي مكنتها وتمكنها من الوصول باستمرار إلى نتائج موثوقة في مجال الإفصاح بمعايير عالمية، تؤكد التزامها بالسياسات الحكومية في الإمارة، وبالمعايير العالمية، وما يعزز ذلك اعتماد المنظمة العالمية إصدار تقارير الاستدامة في هولندا.

ومن بينها تقرير الاستدامة الأخير، الذي أطلقته المؤسسة، والذي يثبت أن الكوادر البشرية التي تعمل فيها على درجة عالية من الكفاءة ومن التخصصية كذلك إلى جانب الشفافية والمصداقية والدقة، التي تنشدها المؤسسة.

وهي قيم أساسية من ضمن قيمها العديدة، ونتطلع بوجود الخبرات إلى تعزيزها دائماً، ونصل من خلالها إلى موقع الريادة سواء من خلال الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام والمتطلبات المترتبة على المؤسسة من كل النواحي تجاه الحكومة أو من خلال خدمة أفراد المجتمع.

شراكة

وتابعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إننا في مؤسسة التنمية الأسرية على يقين بأن العلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين وموردينا وأفراد الأسر وذوي العلاقة بأكملهم هي الأساس في كل ما نقوم به وفي ما نحققه، وما يهمنا بداية ونهاية أن تكون المؤسسة راعية الأسرة، التي نأمل أن نصل بها إلى غاية حكومتنا على صعيد المسؤولية المجتمعية، من أجل رفاه حاضر وسعادة مستدامة».

تكامل

ومن جانبه قال علي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إنه انطلاقاً من رؤية إمارة أبوظبي، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعمل المؤسسة على خدمة الأسرة وكامل أفرادها في إمارة أبوظبي، من خلال تقديمها أفضل الخدمات والبرامج لمجتمع أبوظبي.

ولفت الكعبي إلى أن التقرير يؤكد أن مؤسسة التنمية الأسرية تعبر عن إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمستوى عال من الشفافية والمصداقية مع أصحاب العلاقة والشركاء الاستراتيجيين الموردين والكادر الوظيفي والجمهور كذلك، فهو يفصح بدقة عن أهم القضايا، التي تهتم بها المنظمة العالمية المسؤولة عن تقييم أداء المؤسسة المؤسسي على صعيد الاستدامة.

ومن ناحيتها قالت مريم محمد الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية إنه انطلاقاً من إيمان المؤسسة بالاستدامة كونه مفهوماً وقيمة فقد وضعت سياسة عمل لتحقيقها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وبما يتسق ويتوافق مع سياسة وأهداف حكومة أبوظبي، وكذلك مع رؤيتها 2030.

36

نفذت مؤسس التنمية الأسرية في أبوظبي في عام 2015 في مراكزها الـ 17 نحو 36 برنامجاً مقارنة بـ 31 برنامجاً في عام 2014، حضرها 37 ألف مشارك.

ووصلت نسبة الرضا عنها 90% وهي نفسها كانت لعام 2014، وبلغت نسبة أثر المتابعة 80%.

5

أصدرت مؤسسة التنمية الأسرية تقريرها الـ 5 الذي يقيم ويحلل واقعها بشفافية ودقة ويوضح النهج الذي تتبعه وعملياتها التي تقوم بها لتحقيق الاستدامة.

2030

تدرك مؤسسة التنمية الأسرية أن ما تسعى إلى تحقيقه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطتها ورسالتها ورؤيتها ويتوافق وينسجم مع جانب مهم من جوانب خطة إمارة أبوظبي 2030.

2011

شهد العام 2011 انضمام المؤسسة إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة ومنذ ذلك الوقت فهي تعمل على تعزيز رؤيتها في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك.