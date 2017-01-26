حاكم عجمان يطلع على أهداف جائزة الإمارات للشباب

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أهداف جائزة الإمارات للشباب، وفعاليات برنامج الحفل الختامي الذي ستنظمه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في 8 فبراير المقبل، ويتم خلاله تكريم الفائزين والشخصية الشبابية لعام 2016، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك في فندق عجمان سراي.

وتأتي جائزة الإمارات للشباب ضمن رؤية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تنمية القطاع الشبابي.طموح

وتطمح الجائزة إلى استقطاب الشباب المتميزين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والإعلامية والتطوعية، والمشاريع التنموية، وتجديد روح الإبداع لديهم، بما يحقق الإسهام الفاعل في نهضة الوطن ورفعته على جميع المستويات.

واستمع سموه، خلال استقبال إبراهيم عبد الملك، الأمين العام لرعاية الشباب والرياضة، والوفد المرافق له بالديوان، إلى شرح وافٍ عن أهداف الجائزة، ودورها في تنمية قدرات الشباب، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار والمشاركة بالفعاليات الرياضية والثقافية، في داخل الإمارات أو خارجها.

ونقل كذلك تحيات وشكر وتقدير وامتنان معالي الشيخ نهيان بن مبارك لسموه على دعمه المتواصل واللامحدود، وتشجيعه المستمر للشباب، وتنمية وصقل مواهبهم، وتدريبهم على كيفية المشاركة بمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات بالميادين كافة.

استقبال

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في مكتبه بالديوان، إبراهيم عبد الملك، الأمين العام لرعاية الشباب والرياضة، والوفد المرافق.

مجالات

وأوضح أن هناك مجموعة من المجالات تعمل الجائزة على تنميتها بين الشباب، منها المجال العلمي والابتكار العلمي، على أن يكون للمرشح إنجازات بالابتكارات العلمية والتكنولوجية.

وحضر اللقاء خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد، وناصر الزعابي، مدير إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية بالهيئة، وأحمد الرئيسي، مدير مركز شباب عجمان، رئيس لجنة الاحتفال للجائزة، وعفراء بخيت بن هندي، مدير مركز فتيات عجمان، ونجاة آل رضا، عضو لجنة الاحتفال بالجائزة.