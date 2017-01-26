هزاع بن زايد: الإمارات والهند تصنعان المستقبل

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الهند قيادةً وشعباً بـ«يوم الجمهورية»، مشيراً إلى مكانتها الكبيرة في قلوب الإماراتيين ومكانة الإمارات في قلوب جميع الهنود، ومؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تصنعان مستقبلاً مزدهراً لمصلحة الشعبين الصديقين.

واعتبر سموه اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضيفاً رئيساً في احتفالات الهند بـ«يوم الجمهورية» تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب سموه عن الاعتزاز والفخر بهذا الاختيار، واصفاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأنه خير من يمثل قيم التسامح وبناء جسور الصداقة والتعاون مع دول العالم.

وقال سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف الرئيس في الاحتفالات بيوم الجمهورية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية، مضيفاً سموه: «بمحمد بن زايد يبنى المستقبل وتزدهر العلاقات».

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن الحفاوة الهندية بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفاوة بقائد صنع الفارق، مشيراً إلى أن «الإمارات مع «هند» التنوع والتعدد والإنجازات تصنع مستقبلاً مزدهراً لمصلحة الشعبين الصديقين».

وأكد سموه أن «الاتفاقات التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الجانب الهندي خير دليل على جدوى التعاون بين الدول والشعوب على قاعدة الاحترام والمصالح المشتركة»

Ⅶمحمد بن زايد خير من يمثل قيم التسامح وبناء جسور الصداقة

Ⅶ الاتفاقيات دليل على جدوى التعاون بين الدول على قاعدة الاحترام