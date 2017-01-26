محمد بن زايد ونائب رئيس الهند يبحثان تطوير علاقات البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مقر إقامته في نيودلهي محمد حميد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة لنائب رئيس الجمهورية الهندية بمناسبة يوم الجمهورية الـ 68 لبلاده، معرباً عن اعتزازه بما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم ورعاية قيادتي البلدين.

علاقات متميزة

من جانبه، أعرب محمد حميد أنصاري عن تقديره للمشاعر الطيبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منوهاً بالعلاقات المتميزة والعميقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بما يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التطور والنمو في علاقات البلدين. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.