يمثل مصنع سعادة المتعاملين أداة حكومية متقدمة، تجمع من خلالها الجهات تحت مظلة واحدة لابتكار الوسائل والخدمات الكفيلة بتحقيق أهداف الحكومة.

ويمثل «قدوم مولود جديد» أول باقة في رحلة حياة المتعاملين، التي كان من أهم مخرجاتها إطلاق مشروع «مبروك ما ياك»، الذي يمثل نموذجاً للخدمة المشتركة، التي تركز على سعادة العائلة بقدوم المولود، وتقدم هذه الباقة جميع خدمات الوثائق الثبوتية بطريقة سهلة، وبخطوتين.

وقد تم تطوير هذه الباقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها، وإدارة الجنسية والإقامة، وهيئة الإمارات للهوية، وبريد الإمارات، وستوفر إمكانية إنجاز كل الخدمات المتعلقة بالمولود عبر قناة موحدة لتقليص زمن رحلة المتعامل بين الجهات، وتقدم الخدمة هدية تشمل شهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة الهوية، والجنسية، وغيرها من المعلومات المهمة، مشاركة من الحكومة بالاحتفال بقدوم المولود الجديد.

مستقبلي

ويقدم مصنع سعادة المتعاملين النموذج التجريبي لمشروع «مستقبلي»، وهو شبكة علاقات للطلبة المبتعثين، يهدف إلى مواجهة تحديات تشمل البحث عن خيارات المنح الدراسية، والتأقلم مع الحياة الجديدة في دولة الابتعاث، ويهدف المشروع لتسهيل وخلق تجربة سعيدة وإيجابية للمبتعثين في الخارج، ولطمأنة أولياء أمورهم.

ويوفر المشروع معلومات وقنوات تواصل مع أولياء الأمور، وشبكة للإرشاد الأكاديمي، ويتضمن بوابة إلكترونية مشتركة بين جهات عدة لمنح فرص البحث، واختيار المنح الدراسية المختلفة في الدولة، وستقدم هذه الباقة، بالتعاون مع خريجي الجامعات، الذين سيلعبون دور مرشدين وموجهين للطلبة، ومجموعة من الخبراء، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي قطاع توظيف الكوادر البشرية، تقدم باقة «البحث عن عمل» مشروع «خبرتي» البرنامج الوطني لتأهيل الشباب المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص، ويعمل هذا البرنامج المشترك بين العديد من الجهات الحكومية على تحديد اهتمامات الطلاب، وتطوير مهاراتهم.

وإكسابهم خبرات من خلال التدريب والعمل المؤقت والتطوعي، ما يرسخ لدى الشباب سلوكيات عمل إيجابية تزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل، من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع وشبكة العلاقات والخبرات المعتمدة من الجهات الرسمية.

تقييم

وستساعد الباقة أصحاب العمل على البحث عن موظفين ومتطوعين مؤقتين بكل سهولة، وستمكنهم من الاطلاع على تقييم الأشخاص والجهات، التي عملوا لديها سابقاً، ما يقلل الوقت والجهد والتكلفة، وتستهدف هذه الباقة البرنامج الوطني لتأهيل المواطن الإماراتي، وتسعى إلى تعزيز عملية تأهليه لسوق العمل، من خلال تزويده بالمهارات المطلوبة وتشجيع القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية عن طريق إيجاد بوابة موحدة لرفد سوق العمل بالكادر البشري.

ويشارك في تنفيذ هذه الباقة كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس شباب الإمارات وجامعة زايد، وكلية التقنيات العليا، الهيئة الوطنية للمؤهلات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتسهم باقة الارتباط والزواج في دعم تأسيس حياة جديدة للمتزوجين، من خلال تبسيط إجراءات معاملات الزواج بشكل عام، ومنح مزيد من الخصوصية في مرحلة الفحص ما قبل الزواج بشكل خاص، ويمثل مشروع «زواجي» باقة خدمات مشتركة، تشمل الفحص الطبي المنزلي للمقبلين على الزواج والإرشاد الأسري وتقليل الزيارات للجهات الحكومية، وتقدم من خلال بوابة موحدة، لمساعدة المقبلين على الزواج على إتمام جميع الإجراءات في خطوة واحدة.

تحديات

وقد تم ابتكار هذه الباقة بعد دراسة أبرز التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، حيث يتضمن تصميمها حلولاً لمختلف التحديات، ويشارك في الباقة وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

كما يشمل مصنع سعادة المتعاملين باقات تستهدف خدمات الاستجابة للحالات الطارئة كالحالات الصحية الحرجة، والحرائق والأزمات، هي باقة «التعامل مع حالات الطوارئ»، وفي المرحلة الأولى للمشروع تم التركيز على قطاع الصحة، من خلال مشروع «المراكز المستعجلة»، الذي يهدف إلى إنقاذ الأرواح بإعادة تأهيل مراكز صحية لاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة خلال الأعوام الـ 4 المقبلة.

حيث أعيد تأهيل مركز المدام ليصبح أول مركز للحالات المستعجلة في الدولة، ما أسهم في تقديم العلاج للمقيمين في المناطق المجاورة، وتقليص زمن الانتظار في مراكز الطوارئ، وتخفيف الضغط على المستشفيات لمعالجة الحالات الطارئة في وقت أسرع وبجودة عالية، ما يسهم في خفض مستوى الوفيات.

وتحقيقاً للسعادة المتقاعدين يقدم مصنع سعادة المتعاملين مشروع «مركز شكراً» كبداية لمرحلة سعيدة لهذه الفئة المهمة، التي قدمت خدمات جليلة لمجتمعها ووطنها. ويعمل مركز شكراً على تمكين المتقاعدين وتعزيز وعيهم بأهمية تأمين التقاعد، ومساعدتهم والاستفادة من خبراتهم في مشاريع.

مشروع سهالة

بهدف تنظيم العلاقة بين الموظفين والشركات، توفر باقة «القدوم إلى دولة الإمارات للعمل» مشروع «سهالة»، البوابة الإلكترونية للموارد البشرية، التي توفر معلومات عن قوانين العمل وتسهل الإجراءات بتوفير عرض العمل والعقد، من خلال البوابة ما يضمن حقوق العمال ويكون بداية صحيحة لعلاقة الموظف بالشركة. ويربط النظام الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات ومتابعة وضعية الخدمات.

خدمات متنوعة لقطاع الأعمال

يحظى قطاع الأعمال بباقة متنوعة تضم العديد من الخدمات بما فيها «مزاولة الأنشطة التجارية»، التي ستعزز تنافسية الدولة في جاذبية الأعمال، بما يحقق نتائج إيجابية على مجموعة من المؤشرات الوطنية، وتستهدف هذه الباقة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لزيادة مستوى سعادتهم بالخدمات الخاصة بالأعمال مثل التراخيص التجارية، التي تتطلب من المستثمر التواصل مع 14 جهة وتقديم 53 مستنداً.

بيانات

ويقدم مشروع «أعمالي» نقطة انطلاق لرواد الأعمال، للحصول على الرخص التجارية، من خلال التسجيل الموحد لبيانات الشركة على مستوى دولة الإمارات في منصة واحدة، يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المتنوعة، باستخدام بطاقة الهوية وربطها بأنظمة الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى حافظة إلكترونية، ما سيتيح الاستفادة من كل الخدمات المقدمة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوفير بيانات الشركة على قاعدة بيانات موحدة ومشاركتها بين مختلف الجهات الحكومية.