الإمارات والهند توقعان اتفاقية الشراكة الاستـــراتيجية الشاملة وعدداً من مذكرات التفاهم

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند أمس في العاصمة نيودلهي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعدداً من مذكرات التفاهم بين البلدين وجرى تبادل وثائق الاتفاقيات بين الجانبين.

شهد مراسم التوقيع وتبادل وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في حيدر آباد هاوس مقر رئاسة الوزراء في نيودلهي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مذكرة الشراكة مع مانوهار باريكار وزير الدفاع الهندي.

لحظة تاريخية

وألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلمة بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قال فيها: «انتهز هذه الفرصة لأجدد التعبير عن سعادتي بزيارة جمهورية الهند، خاصة وأنها تأتي في هذه الأيام التي نشارك فيها الشعب الهندي الصديق احتفالاته بيوم الجمهورية».

وأضاف سموه أنه لا شك أننا اليوم نعيش لحظة تاريخية مهمة في العلاقات بين بلدينا، حيث تفتح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وجملة الاتفاقيات الأخرى الموقعة اليوم آفاقاً رحبة وغير مسبوقة للتعاون والترابط والعمل المشترك وتمثل نقلة نوعية كبرى في حاضر هذه العلاقات ومستقبلها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترى في تطوير علاقاتنا الثنائية على صعيد استراتيجي مكسباً مشتركاً ومهماً.

وقال سموه: «أنا على ثقة تامة بأن العلاقات الإماراتية - الهندية سوف تشهد تحولات إيجابية كبرى خلال السنوات المقبلة بفضل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ولعل ما يعزز هذه الثقة ويقويها ما لمسته خلال لقاءاتي مع المسؤولين في جمهورية الهند الصديقة.

وعلى رأسهم رئيس الوزراء الصديق ناريندرا مودي، من حرص كبير على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدير لتجربتها التنموية والإنسانية الرائدة، وتصميم على جعل هذه الاتفاقية الجسر الذي تعبر عليه علاقاتنا نحو المستقبل المشرق، بإذن الله تعالى».

ضيف كريم

من جانبه ألقى رئيس وزراء الهند كلمة قال فيها: «يسرني أن أرحب بالصديق العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما يسرني أن أعبر عن سعادتي بمشاركة سموه بصفته الضيف الرئيسي الكريم في احتفالات يوم الجمهورية غداً واعتبر هذه الزيارة ذات أهمية خاصة».

وأضاف: «إنه من خلال لقاءاتنا المتكررة قمنا بمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولقد استفدت شخصياً من رؤيتكم فيما يتعلق بشراكتنا ومن تقديركم لأهمية منطقتنا ووجهات نظرنا، كما أننا قمنا بقيادتكم يا صاحب السمو بالوصول إلى أبعاد جديدة للعلاقات بين بلدينا، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق طموحة تهدف إلى جعل اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشامل قابلاً للتنفيذ والتطبيق».

وقال إن دولة الإمارات هي أحد أهم وأقرب شركائنا في منطقة ذات أهمية كبرى للعالم.. وأود الإشارة هنا إلى أن محادثاتي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ركزت على تطبيق القرارات المختلقة التي اتخذناها خلال اللقاءين السابقين، وكان مما اتفقنا عليه خلال هذه المباحثات هو الحفاظ على زخم علاقاتنا في مجالات مهمة، لاسيما الطاقة والاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإمارات تعتبر شريكاً رئيساً في قصة نمو الهند، وأثنى على اهتمام الإمارات بالاستثمار في الهند، خاصة في قطاع البنية التحية، مضيفاً أنه يجري العمل على ربط المؤسسات الاستثمارية في الإمارات مع صندوق الاستثمار الوطني والبنية التحتية في الهند.. وقال إنه يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اهتمامه بأن تشارك الشركات الهندية في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بإكسبو دبي 2020.

وقال إن الاتفاقية التي وُقعت اليوم بين الإمارات والهند تسهم في تقوية العلاقات بين البلدين عموماً.. مشيراً إلى أن الاتفاقية في مجال الطاقة تمثل جسراً للترابط بين البلدين، حيث تساهم في تعزيز أمن الطاقة للهند.

وأوضح أنه ناقش مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل رفع العلاقات في مجال الطاقة إلى مستوى استراتيجي، مشيراً إلى أن العقود طويلة الأمد لتزويد الطاقة وإنشاء المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة تفيد البلدين.

اتفاقيات

وتم تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومانوهار باريكار وزير الدفاع الهندي، في حين تبادل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ثلاث مذكرات تفاهم مع نتنجاد كاري وزير النقل البري والخطوط السريعة حول التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري والتعاون في قطاع النقل البري والطرق السريعة وبشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين في البحر وفقاً لأحكام معايير التدريب وإصدار الشهادات وميثاق الحفظ STCW 78 والتعديل عليها.

كما تبادل معالي الدكتور أنور قرقاش ثلاث مذكرات تفاهم مع ام جي أكبر وزير الشؤون الخارجية الهندي حول مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الزراعي وحول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الحصول المسبقة لحملة الجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وتبادل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ونيرمالا سيتارامن وزيرة الدولة للتجارة والصناعة الهندية مذكرتي تفاهم الأولى حول تعزيز التدابير العلاجية التجارية والثانية تتعلق بمجال شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

كما تبادل معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام وام جي أكبر وزير الشؤون الخارجية الهندي مذكرة التفاهم بين وكالة أنباء الإمارات (وام) بالمجلس الوطني للإعلام وهيئة خدمات الإذاعة العامة الهندية..

فيما تبادل معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها ودارمينرا برادان وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي اتفاقية حول إدارة وتخزين النفط الخام في الهند.

حضور

حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية ومذكرات التفاهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

Ⅶسموه: الإمارات بقيادة خليفة ترى في تطوير علاقاتنا مكسباً مشتركاً ومهماً

Ⅶالاتفاقيات تفتح آفاقاً رحبة للتعاون وتمثل نقلة نوعية كبرى في حاضر العلاقات ومستقبلها

Ⅶأنا على ثقة تامة بأن علاقاتنا ستشهد تحولات إيجابية كبرى خلال السنوات المقبلة

Ⅶ مصممون على جعل الاتفاقيات الجسر الذي تعبر عليه علاقاتنا نحو المستقبل المشرق

Ⅶناريندرا مودي: الإمارات أحد أهم وأقرب شركائنا في منطقة ذات أهمية كبرى للعالم

Ⅶالعمل على ربط المؤسسات الاستثمارية في الإمارات مع صندوق الاستثمار الوطني الهندي

Ⅶالمذكرات تشمل التعاون الدفاعي والزراعي والإعلامي والنقل البحري والبري ومكافحة الاتجار بالبشر

Ⅶالإعفاء من التأشيرات المسبقة وتعزيز التدابير التجارية وتخزين النفط الخام في الهند