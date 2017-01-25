محمد بن زايد يلتقي الرئيس الهندي بقصر الرئاسة في نيودلهي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند بقصر الرئاسة راشرابتي بهافان في نيودلهي ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها سموه لجمهورية الهند.

ورحب الرئيس الهندي في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق .. متمنيا لهذه الزيارة أن تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وأن تدفع بها إلى مزيد من التقدم والتطور في المجالات كافة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الرئيس الهندي وزيارة جمهورية الهند الصديقة ومشاركة شعبها احتفالاته الوطنية .. وقدم التهنئة بهذه المناسبة متمنيا للشعب الهندي المزيد من الرقي والتطور والازدهار.

وعبر سموه عن شكره للدعوة الكريمة التي تلقاها من الرئيس الهندي لحضور احتفالات الهند بـ " يوم الجمهورية " مقدرا سموه هذه البادرة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس جمهورية الهند وتمنياته للشعب الهندي المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الهندي خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التنمية والرفعة والتقدم.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي عناية خاصة لعلاقاتها مع جمهورية الهند وشعبها الصديق وما تحمله هذه العلاقات من منافع متبادلة وتعاون وثيق في القضايا التي تهم الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد أحمد المر رئيس المجلس الاستشاري لمتحف الاتحاد ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وحضرها من الجانب الهندي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين .