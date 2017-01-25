"شاعر الأحاسيس" يحال إلى استئناف أبوظبي الاتحادية

قررت نيابة أبوظبي، إحالة المواطن الملقب بـ"شاعر الأحاسيس"، المتهم بنشر مقطع مصور مخل بالآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، الى دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد باشرت إجراءات التحقيق في البلاغ ومن ضمنه العريضة المقدمة من المحامي علي المنصوري ضد "شاعر الأحاسيس" لدى نيابة ابوظبي الكلية حيث استمعت النيابة الى أقوال المتهم، واطلعت على تقرير المختبر الالكتروني المتخصص في تحليل الأصوات والذي أكد صحة التسجيل الصوتي المنسوب للمتهم.

وقال المحامي علي المنصوري (مقدم البلاغ): إن دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الجزائي الاتحادي بأبوظبي حددت جلسة الغد الخميس موعدا لتقديم الدفاع من قبل محامي المتهم وشدد على أهمية تحمل كافة فئات المجتمع مسؤولياته في رصد أي سلوكيات أو ممارسات خاطئة في المجتمع والابلاغ عنها حماية للمجتمع، مرجعا السبب في تقدمه للبلاغ إلى حرصة على حماية أمن وسلامة المجتمع من بعض الممارسات الخاطئة التي ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والتسجيل الذي انتشر على نطاق واسع وتداول في معظم وسائل التواصل الاجتماعي، كان لشعر ألقاه صقر الشحي الملقب باسم "شاعر الأحاسيس" حمل في مجمله كلمات مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء العام.