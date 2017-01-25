توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقسا غائما جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق صباحاً، وتميل درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وقد يتشكل الضباب الخفيف في اقصى الغرب.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 22 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30/35 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.

حالة البحر.. متوسط بوجه عام قد يضطرب أحيانا شمالا .. وارتفاع الموج 1 - 2 /3 أقدام قرب الساحل و 2 - 5/4 اقدام بالعمق يصل الى 6/9 أقدام مع المساء ... أعلى مد الساعة 11:43 وأدنى جزر عند الساعة 19:11.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 24 15 85 35.

دبي 24 16 80 35 .

الشارقة 25 14 85 35.

عجمان 25 14 85 35.

أم القيوين 25 14 80 40 .

رأس الخيمة 25 14 85 40 .

الفجيرة 26 18 80 35.

العين 25 14 85 30 .

ليوا 26 12 95 30 .

الرويس 23 15 90 35 .

السلع 23 15 90 35.

دلما 22 17 85 45 .

طنب الصغرى 22 18 85 45 .

طنب الكبرى 22 18 85 45 .

أبوموسى 22 18 85 45.